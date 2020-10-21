逛線上博物館不夠酷？台灣新北推雲端互動導覽「說」給你聽

（台灣英文新聞／藝文組綜合報導）今年受到疫情影響，國內外各大博物館參觀人次下滑，許多博物館推出線上開放平台， 透過網路即可在家一指盡覽展覽內容。新北市政府文化局轄屬4大 博物館突破創新，進行藝術性的嘗試，推出不一樣的線上博物館體驗計畫，將展覽故事用另外一種方式，說給你(妳)聽 。

新北市政府文化局首度與第18屆台新藝術獎得 獎者「再拒劇團」合作，推出「物的記憶：漫遊者劇場」 線上博物館體驗計畫，打破以往單向資訊型閱覽模式，創造互動沉浸式體驗。在網站裡， 民眾可以自由選擇如何認識一座博物館及周邊地景風貌， 或許是一段「聲音」地景，又或是一個「文本」敘事或一段「影像」 紀錄，由三種敘事所堆疊出的情境，是博物館的另一種觀看方式。 這些體驗，都從「物件」出發，因為物件承載了記憶， 是時間流動的證據，透過物件連結到地方歷史、文化與生活樣貌。

本次計畫結合鶯歌陶瓷博物館、十三行博物館、 淡水古蹟博物館及黃金博物館的特色及周邊景觀，帶出鶯歌、八里、 淡水及瑞芳的生活風貌。唯有在一個安靜片刻，戴上耳機， 懷抱著不設限的自由心境，方能遙遊指間，自在享受其中樂趣。

「再拒劇團」近年來嘗試多元型態的跨域表演模式， 透過深入的田野調查，挖掘故事，使歷史不再沉睡， 而是活生生地再次透過另一種方式，活在人們的心中。本計畫由「 再拒劇團」藝術總監黃思農主持及策劃，邀請吳俊輝、陳雅柔、 黃亭瑋、曾韻方、蔣韜、謝杰廷等多位藝術創作者， 從四座場館的特性及在地情感為起點，透過音樂、聲音、影像、 文字等多種形式進行創作，現在就打開網站，開始體驗吧！(網址連 結：https://mattermemory.tw )