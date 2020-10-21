華泰大飯店集團線上旅展開賣1.7折起！

最低1.7折起！旗下擁有五大風格飯店的華泰大飯店集團，今年線上旅展推出史上最低價聯合住宿券，每張面額下殺至1,500元，只要一張即能入住華泰王子大飯店，約1.7折；其他台北三館飯店：華泰瑞舍、HOTEL QUOTE Taipei、HOTEL PROVERBS Taipei 賦樂旅居，也能依照使用張數超值入住；平假日皆可入住，週六、部分連續假日不加價，且2021年2月7日前入住台北各館，加碼免費房型升等禮遇；此外，亞洲唯一上榜「全球十大國家公園旅宿」的墾丁華泰瑞苑，經典客房住宿券包含兩客早餐只要4,999元，限量販售100張！CP值最高的海景客房平日雙房住宿券可單次入住２晚或同日入住２房並含兩客早餐，旅展價13,999元，相當於3.6折。

華泰大飯店集團線上旅展自2020年10月20日至11月8日，獨家優惠超低價，限量發售！詳細資訊請見各家飯店官網優惠。線上旅展：https://reurl.cc/5qbXgV

住宿券一張1,500元起，體驗台北四館風格飯店 Staycation

超低價1,500元的華泰大飯店集團聯合住宿券，只要一張即能入住台北中山區的華泰王子大飯店豪華客房，便捷地理位置、細膩日式服務，是暢遊台北的最佳住宿首選；只要兩張住宿券3,000元，即可入住親子家庭與商務客最愛的公寓式酒店—華泰瑞舍，一應俱全的廚具設備，讓您體驗最貼心的在地旅宿生活；或可選擇台北小巨蛋旁的 HOTEL QUOTE Taipei，沉穩低調的設計風格，曾榮獲「亞太區最佳精品飯店」大獎；優越的地理位置，是參加演唱會朝聖的樂迷住宿首選。

位於台北東區SOGO忠孝館正後方的精品設計酒店 HOTEL PROVERBS Taipei 賦樂旅居，洗鍊奢華的新美學空間，由知名設計師陳瑞憲一手打造。只需三張集團聯合住宿券4,500元，即能入住精采客房一晚！

4,999元入住全球十大國家公園旅宿華泰瑞苑，限量100張

華泰瑞苑位於墾丁國家森林遊樂區內，坐擁大尖山及大灣圍繞的壯麗絕景，曾獲選為全球十大國家公園旅宿，為亞洲唯一上榜飯店。今年線上旅展推出「經典客房雙人一泊一食住宿券」只要4,999元，平假日皆可入住，限量販售100張！此外，「花園客房平日一泊二食住宿券」包含兩客早餐外再加碼兩客午餐或者晚餐擇一使用，只要7,999元！原價21,450元的「海悅客房平日住宿券」下殺至3.7折，只要7,999元；「海景客房平日雙房住宿券」可單次入住２晚或同日入住２房，只要13,999元，最適合全家一起好好放鬆度假。以上限時優惠，年度促銷僅此一檔，要搶要快！

華泰大飯店集團聯合住宿券一張1,500元，即刻入住台北風格飯店 1張

1,500元 華泰王子大飯店：豪華客房（不含早餐），約1.7折 2張

3,000元 華泰瑞舍：Abundance Room（不含早餐），約2.5折 HOTEL QUOTE Taipei：Ｏ Room（不含早餐），約1.9折 3張

4,500元 HOTEL PROVERBS Taipei 賦樂旅居：精采客房（不含早餐），約2.4折