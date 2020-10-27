【投資理財老生常談】租賃業獲利穩定 投資人可擇良機投資

和潤企業在中國也在發展汽車租賃業務，相對規模較小，壓力不大，其營運集中台灣汽車金融，挾和泰汽車Toyota、Lexus強勢銷售，上半年約有... 和潤企業在中國也在發展汽車租賃業務，相對規模較小，壓力不大，其營運集中台灣汽車金融，挾和泰汽車Toyota、Lexus強勢銷售，上半年約有34％市佔率。 (來源 中央社)

新冠肺炎第二波疫情即將再起，全球經濟困境嚴重，如何尋找穩定好標的，益顯重要。今年第三季已過，上市櫃公司營收及獲利已經明朗。租賃三雄，包括中租(5871)、裕融(9941)、和潤(6592)，表現穏定，值得投資人注意觀察。

三家上市租賃公司業務各有利基㸃，特色是毛利率均高，風險控管成熟，即使遇到新冠疫情衝擊，都還是能夠穏定成長，業績不錯，投資人如想長期投資，可以考慮，謹分別分析如下：

裕融(9941）是裕隆轉投資公司，資本額43億2301萬餘元，營業毛利率達到50.16％，營業利益率15.17%，資產報酬率0.42%，股東權益報酬率3.93%。資本公積加保留盈餘達140億3689萬餘元，淨值43.23元，財務狀況良好。105年EPS 6.41元，配息4.8元；106年EPS 8.46元，配息5.9元；107年EPS 9.27元，配息5.5元，配股1元；108年EPS 9.14元，配息4.5元，配股1元，逐年成長。

中租(5871)是台灣最大租賃公司，資本額138.13億元，營業毛利率高達71.1%，營業利益率40.11%，資產報酬率0.8%，股東權益報酬率5.84%，資本公積加保留盈餘達610億1213萬餘元，淨值50.85元，財務佳。105年EPS 6.36 元，配息3.4元；106年EPS 8.29元，配息3.8元，配股0.2元；107年EPS 10.37元，配息4.2元，配股0.3元；108年EPS 11.65元，配息4.6元，配股0.4元，也是逐年成長。

和潤(6592)資本額51.5億元，是和泰汽車轉投資公司。營業毛利率64.96%，營業利益率18.62%，資產報酬率0.44%，股東權益報酬率2.73%。資本公積加保留盈餘150億3337萬餘元，浄值38.9元，近4年每股獲利及股利分別是：105年EPS 3.4元，現金股息2.2元，106年EPS 3.94元，配息2.4元，107年EPS 4 .7 元，配息3.3元，108年EPS 5.81元，配息3.1元，逐年成長，財務佳。

由於裕融、中租已將企業版圖延伸到中國，成為重要獲利來源之一，今年第一季新冠肺炎在中國境內初起之際，中國客戶面對停工及封城鎖國，企業營運停擺，客戶還款困難，財務惡化，官方亦要求金融業與租賃業，為減輕因疫情受損企業財務壓力，暫緩還款付息，以避免經濟災情擴大。

當時確實曾導致兩家公司財務、業務相當沈重壓力，資產品質惡化，所幸疫清控制後，業務回穩，中資企業客戶逐漸解除危機，讓中租、裕融回復正軌，但是東協市場尤其菲律賓仍然嚴重，對裕融形成壓力，中租則因市場分散，泰國、越南、馬來西亞、柬埔寨多國，疫情控制良好，相對壓力較輕，業務發展良好。

和潤企業在中國也在發展汽車租賃業務，相對規模較小，壓力不大，其營運集中台灣汽車金融，挾和泰汽車Toyota、Lexus強勢銷售，上半年約有34％市佔率，比預期的32％還好，合併銷售量已達7萬多輛，業務有撑，對新冠肺炎疫情較無感，和潤預估全年業績可達900億，年增率可望有一成左右。今年3月、6月、7月營收都創新高，上半年獲利成長6％，EPS 2.33元。

中租多元化發展，在台灣打進太陽能綠電，以及飛機租賃業務，表現不俗，市佔率逐漸擴大，獲利穩定成長。目前中租在中國應收帳款比重約34％，台灣49％，東協15％，其他2％，迄8月為止，稅後淨利還有108.6億元，年増6％，EPS 7.86元，其中台灣市場獲利成長21％，中國成長10％，東協20％，預估全年仍有5％至10％成長動能。值得一提的是中租董事長辜仲立持股達3成，多少年來只増不減，充分向投資人宣示自己對公司的信心，值得肯定。

裕融在台灣中古車業務市佔率第一名，子公司新鑫在商用車領域持續領先，裕富在機車業務也大幅超越同業，持續保持市佔率第一。至於企業金融業務方面，積極開拓業務下年増15％，消費金融業務年增達40％。在中國及東協市場今年受疫情影響，業務仍待努力突破。裕融迄9月為止，EPS 6.6元，表現不俗。

和潤去(2019)年稅後淨利23.76億元，較2018年18.38億元，大幅成長29％，創20年新高，今年前8月營收94.7億元，年增5.3%，將持續向機車及大型商用車分期市場發展。由於機車市場一年掛牌數達80萬䩫，今年可達90萬輛，分期付款市場超過150億元，大型商用車一年分期付款商機也有150億元，目前基期仍低，後市成長幅度樂觀。和潤今年EPS 2.33元，由於去(2019)年辦理現金増資，股本膨脹至51.5億元。相較去年去年同期資本額為34億7610萬餘元，EPS 3.01元。預期未來仍將有相當成長動能。

租賃業是相當穩定的行業，尤其三家上市租賃公司財務、業務均佳，投資人可以審慎評估，選擇合適時機及標的，長期投資持有，風險不高，利潤穩定。

關於作者

作者溫潤身，曾任財經媒體資深記者，後任職知名證券業主管逾十年，長期研究財經（金）議題及產業分析，堅守紀律，目前退休深居山林、料理美食，時而提筆評論時事建言。