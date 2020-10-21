SNQ標章產品廣告人氣王票選　侯佩岑、陳美鳯等大明星PK專業網紅！

後疫情時代，保健食品在市場上推陳出新，除了在品質認證上證明實力外，各大保健品牌也是卯足全力拚知名度！誰？是消費者心中最具人氣的代言人？是大明星，還是專業網紅呢？「SNQ品質標章」在邁入年終之際，舉辦「2020 SNQ行銷人氣王」網路票選活動，10/30前參加投票就可獲得500元電商折價券，還有機會抽總價值十萬元的好禮。

在國人自我保健意識提升，台灣保健食品的市場已超過千億元！為減少市場上「濫竽充數」而導致「劣幣逐良幣」的市場環境，「SNQ國家品質標章」從2004年起即透過「科學實證」來把關保健產品的安全與品質，目前已有500多項產品通過驗證。為讓國人都能更聰明的健康消費：先認標章，廣告代言更吸晴！故於2020年邁入年終之際，舉辦「SNQ行銷人氣王」票選活動，由網友們票選出心目中喜愛或印象最深的【明星代言人氣王】、【社群人氣王】和【廣告人氣王】。

今年參加票選的SNQ驗證產品，有許多是大咖明星代言，如侯佩岑代言的「華陀養氣全蔘御飲」、曾之喬代言的「MSPP膠原蛋白」、藍心湄代言的「享食尚滴雞精」、陳美鳯代言的「德國頂級魚油」、修杰楷代言的「萃益敏益生菌」、夏語心代言的「船井極纖錠」等等，都在【明星代言人氣王】票選活動中。

此外，除了明星代言，也有許多保健品牌將通路費用省下來，讓消費者直接透過網路，買到有品質又經濟的產品。這些產品多由專業營養師、醫師或知名網紅親身推薦，也同時將保健資訊透過FB等社群媒體傳遞給消費者。包括江欣樺營養師的「我的輕食」300億機能益生菌、網紅珂荷莉推薦的「佐登妮絲白金密集煥白淡斑筆」、網路紅牌「婕樂纖」的纖纖輕鬆飲、纖酵宿和高機能益生菌，還有團媽最愛的「Double Power專注唯一」益生菌等等，都在【社群人氣王】票選名單中。在【廣告人氣王】的票選產品，包括「光泉高鈣牛乳」、艾力康「燕窩胜肽賦活飲」、「統一健康3D」、「YOYO敏立清益生菌」、南僑「葡萄柚籽抗菌洗衣液體皂」等耳熟能熟的知名品牌廣告都在名單中！

哪個是最吸引您目光的廣告？是時尚教主藍心湄？還是最美的歐巴桑陳美鳯？讓有品質的保健食品，更具買氣？10/31前快來參與投票，給有品質的保健品牌加油打氣，還有機會抽中面膜、美顏飲、益生菌等價值超過10萬元的認證保健產品哦！SNQ品質標章活動網站https://bit.ly/3kch0kr