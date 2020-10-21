2020全球企業永續論壇三大ESG議題 線上發表會28日起開講

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）「2020 全球企業永續論壇」以Investment(投資)，Innovation(創新)，Inclusiveness(包容)為主題，將自10月28日起連續三周、舉行3場線上發表會，台灣永續能源研究基金會董事長簡又新表示，在新型冠狀病毒威脅下，無論對台灣或全世界，都是充滿挑戰的一年，但也因為這場全球性的危機，讓國際社會看見台灣的能力。

簡又新還說，在疫情的挑戰下，台灣展示了國家、產業、人民社會的能力，才能得以有機會辦理這國際盛會，並希望今年論壇能進一步發揮影響力，並以線上論壇的方式，讓台灣得以進行跨國及跨領域的協同合作。

「全球企業永續論壇(Global Corporate Sustainability Forum)」作為連結台灣各界與國際社會的平台，歷屆均邀請國內外之專家學者與會進行交流。今年邀請10多位來自不同國家地區以及領域的永續專家自10月28日、11月4日、11月11日連續三周、舉行3場線上發表會。這些專家分別有來自 MSCI、日本早稻田大學、UL、ISS Corporate Solutions、Cannes Lions、Read the Air、Microsoft及H&M等。

台灣永續能源研究基金會希望在COVID-19疫情下也能讓與會者掌握國際最新趨勢及企業商機，為台灣以及全世界的整體發展，激發出新的思維。

「2020全球企業永續論壇」活動網站於即日起正式上線，有興趣的閱聽大眾可於台灣永續能源研究基金會、台灣企業永續研訓中心FB粉絲專頁查詢相關活動資訊，歡迎各界上網連線參與，進一步了解及想像未來趨勢脈動與最新世界發展。

活動資訊：

活動時間：2020年10月28日、11月4日、11月11日

播放平台：台灣企業永續研訓中心臉書粉絲專頁及台灣永續能源研究基金會 YouTube頻道

報名時間：即日起至11月10日

報名費用：免費

報名須知：如經演講貴賓同意，本活動報名者，將提供演講相關資料，並於影片上片時通知相關資訊，敬請把握報名時間！

其他說明：本活動完全採「線上」形式辦理演講和座談相關問題，請在影片下方留言，主辦單位至11月13日12:00前統一彙整，經與主持人、講者研議後，於11月16日前於本會網站統一回應。

聯絡方式：+886-2-2769-8968#506／GCSF@taise.org.tw