  1. 首頁
  2. 環境生態

2020全球企業永續論壇三大ESG議題 線上發表會28日起開講

台灣永續能源研究基金會希望在COVID-19疫情下也能讓與會者掌握國際最新趨勢及企業商機，為台灣以及全世界的整體發展，激發出新的思維。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2020/10/21 10:15
圖片由台灣永續能源研究基金會提供

圖片由台灣永續能源研究基金會提供

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）「2020 全球企業永續論壇」以Investment(投資)，Innovation(創新)，Inclusiveness(包容)為主題，將自10月28日起連續三周、舉行3場線上發表會，台灣永續能源研究基金會董事長簡又新表示，在新型冠狀病毒威脅下，無論對台灣或全世界，都是充滿挑戰的一年，但也因為這場全球性的危機，讓國際社會看見台灣的能力。

簡又新還說，在疫情的挑戰下，台灣展示了國家、產業、人民社會的能力，才能得以有機會辦理這國際盛會，並希望今年論壇能進一步發揮影響力，並以線上論壇的方式，讓台灣得以進行跨國及跨領域的協同合作。

「全球企業永續論壇(Global Corporate Sustainability Forum)」作為連結台灣各界與國際社會的平台，歷屆均邀請國內外之專家學者與會進行交流。今年邀請10多位來自不同國家地區以及領域的永續專家自10月28日、11月4日、11月11日連續三周、舉行3場線上發表會。這些專家分別有來自 MSCI、日本早稻田大學、UL、ISS Corporate Solutions、Cannes Lions、Read the Air、Microsoft及H&M等。

台灣永續能源研究基金會希望在COVID-19疫情下也能讓與會者掌握國際最新趨勢及企業商機，為台灣以及全世界的整體發展，激發出新的思維。

「2020全球企業永續論壇」活動網站於即日起正式上線，有興趣的閱聽大眾可於台灣永續能源研究基金會台灣企業永續研訓中心FB粉絲專頁查詢相關活動資訊，歡迎各界上網連線參與，進一步了解及想像未來趨勢脈動與最新世界發展。

活動資訊：

活動時間：2020年10月28日、11月4日、11月11日

播放平台：台灣企業永續研訓中心臉書粉絲專頁及台灣永續能源研究基金會 YouTube頻道

報名時間：即日起至11月10日

報名費用：免費

報名須知：如經演講貴賓同意，本活動報名者，將提供演講相關資料，並於影片上片時通知相關資訊，敬請把握報名時間！

其他說明：本活動完全採「線上」形式辦理演講和座談相關問題，請在影片下方留言，主辦單位至11月13日12:00前統一彙整，經與主持人、講者研議後，於11月16日前於本會網站統一回應。

聯絡方式：+886-2-2769-8968#506／GCSF@taise.org.tw
全球企業永續論壇

相關新聞

強化永續競爭力 TCSA台灣企業獎參獎家數創新高
強化永續競爭力 TCSA台灣企業獎參獎家數創新高
2020/07/23 09:15
不受疫情影響　第十三屆TCSA台灣企業永續獎開放報名嘍
不受疫情影響　第十三屆TCSA台灣企業永續獎開放報名嘍
2020/06/03 15:10
2019第二屆GCSF全球企業永續論壇 全面提升產官學研永續視野
2019第二屆GCSF全球企業永續論壇 全面提升產官學研永續視野
2019/11/28 17:22
下一個標竿企業是你嗎？第十二屆TCSA台灣企業永續獎開放報名嘍
下一個標竿企業是你嗎？第十二屆TCSA台灣企業永續獎開放報名嘍
2019/05/15 12:05
簡又新專欄 –「全球企業永續論壇」 齊聚國內外企業為永續努力
簡又新專欄 –「全球企業永續論壇」 齊聚國內外企業為永續努力
2019/03/02 10:30