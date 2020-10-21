台灣KOM自行車登山王挑戰賽23日登場 觀光局：比賽獎金因疫情以緩濟急減少

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）今年邁入第9年的「台灣KOM自行車登山王挑戰」將在23日上午6時從花蓮七星潭登場，海外參賽人數受疫情影響較去年減少，仍有來自美國、丹麥、台灣等共計22個國家，計425位選手參與，比賽獎金因需要以緩濟急挪去紓困，冠軍獎金將大幅縮水至10萬元。

2020年台灣觀光主題為「脊梁山脈旅遊年」， 台灣KOM自行車登山王挑戰因而別具意義，觀光局表示，2020台灣KOM自行車登山王挑戰路線，從位於海平面的太平洋濱花蓮七星潭，經太魯閣高聳深邃的高山峽谷、絕美的碧綠神木，直達台灣公路最高點合歡山的武嶺，選手將挑戰從海拔0公尺直上3,275公尺，全長105公里。

整段賽事的前80公里，自18公里處正式放行點起，就以平均8%的爬升率，穿越壯麗的太魯閣峽谷向上攀升。壓軸好戲則是從大禹嶺開始最後10公里、坡度17到27%的天堂路。高難度的挑戰性，結合令人讚嘆的沿途美景，成為本賽事的獨特魅力。

觀光局說，這條充滿傳奇性並具有高度挑戰性的經典路線，2014年被法國銷售量最大的自行車雜誌Le Cycle評選為世界十大最艱難登山耐力賽之一，與歐洲阿爾卑斯山同等級的賽事齊名，並獲得在全球自行車壇極具影響力的加拿大Global Cycling Network (GCN)及許多國際權威媒體及選手評價為「世界上最艱難的比賽」。

今年受新冠肺炎疫情影響，海外來台參賽者人數較去年有所減少，但仍有來自全球共計22個國家地區的參賽選手，共計425位選手參與本活動，如丹麥籍選手也是台灣女婿John Ebsen（約翰‧艾伯森），擁有保加利亞和加拿大雙重國籍的Christian Trenchev（克利斯帝安．特倫切維）並在今年6月拿下「陽明山登山王」挑戰冠軍，台灣登山王范永奕，去年獲得台灣女子冠軍的陳姿吟等多位選手，都將出席本屆挑戰賽。

觀光局副局長林信任表示，受新冠肺炎疫情(COVID-19)影響，很多選手無法來台，今年的冠軍獎金也因疫情「以緩濟急」，故從過去的100萬元縮減至10萬元。

為提供安全的挑戰環境，觀光局提醒，10月23日競賽當日將實施交通管制，敬請民眾配合改道，不便之處敬請見諒。

交通管制時間為台193線七星潭聯外高架橋至新城鄉民有街管制時間為05：30至 07：00，台八線至錦文橋管制時間為06：00至07：30，台8線太魯閣閣口至天祥管制時間為06：30至08:00，台8線天祥至大禹嶺管制時間07：00至12：00，台14甲線大禹嶺至合歡山遊客中心管制時間08：30至12：00，南投台14甲線翠峰至合歡山遊客中心管制時間為09：00 至11：00。