更新！香港國泰航空宣布裁員8500人　港龍航空即日起停止營運

2020-10-21 11:10更新

2020-10-21 9:17首發

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）受到武漢肺炎疫情影響，多國實施「封關」防控措施，旅遊、航空業首當其衝，香港航空業龍頭國泰航空今日於新聞稿中宣布，國泰航空集團（包括國泰港龍航空）宣布重組計劃，將整體裁員8,500人，且國泰港龍航空即日起停止營運。至於台灣部分，經台北市勞動局初步了解，台灣分公司有431人，預計裁員40人。

國泰航空集團今（21）日一早發布新聞稿公佈企業重組內容，主要分為4部分，包括：

裁員8,500人，相當於集團職位總數約24%。集團透過凍結招聘，加上自然人手流失，已將實際削減的員工減少至約5,900 (約佔集團職位總數的17%)。其中包括約5,300名駐港員工，另外約600名非駐港員工亦可能受到影響，但須視乎有關地區的監管規定而定。 國泰港龍航空 – 集團旗下全資附屬區域航空公司 – 將即時停止營運。集團擬尋求監管機構批准，由國泰航空及旗下全資附屬公司香港快運航空營運國泰港龍航空的大部分航線。 國泰航空將要求駐港機艙服務員及機師同意更改其服務條件，以達至包括令薪酬更貼近生產力及提升市場競爭力的目標。 公司將於2021年全年繼續實施現行的高級管理層減薪安排，並於明年上半年向非機組人員員工推出第三輪自願性特別休假計劃。所有員工於2021 年將不獲加薪，亦不會獲發2020 年度的酌情年終獎金。

國泰航空行政總裁鄧健榮表示，疫情席捲全球，持續為航空業帶來沉重打擊，巿場復甦步伐顯然會相當緩慢。公司預計2021年上半年的客運運力仍會遠低於2019年的25%，而2021年全年的客運運力將會低於50%。即使我們作出多番努力，國泰航空每月仍然消耗15億至20億港元現金，長此下去將會難以為繼。今天公佈的變動，將使我們的現金消耗每月減少約5億港元。

國泰航空會為受影響的員工提供遠高於法定要求的離職方案。公司亦會延長醫療福利及員工機票優惠的期限，並提供輔導和工作過渡支援服務。有關的遣散費將不會以退休金供款作對沖。

鄧健榮最後亦對大眾信心喊話，雖然我們目前的處境十分艱難，但集團擁有無比的靭力，而『國泰航空』也是一個大家引以為傲的香港品牌。我對重組計劃充滿信心，深信我們定能渡過難關。我們對國泰航空和香港作為航空樞紐的長遠前景，以及香港在大灣區及其他地區擔當的重要角色絕對充滿信心。

綜合香港01和中央社報導，國泰紮根香港逾70年，曾有無數風光歲月，更獲評為全球最佳航空公司，可惜近年表現下滑，而且期油投資失利引致虧蝕，加上武漢肺炎疫情下，全球航空業蕭條，暫時復甦無期，國泰業務備受打擊。。據公布，上月國泰及所屬港龍航空公司每天平均只載客1568人次，較去年同期暴跌9成8。

6月初，國泰已採取救亡行動，宣布資本重組，共融資港幣390億元（約新台幣1500億元），其中港府向國泰注資292.5億元，其餘透過供股向公眾集資。