台灣軍方包機被迫返航後 副參謀總長搭運輸機飛抵東沙

立榮包機日前發生飛東沙「被返航」事件，外界關切空軍C-130H運輸機定期運補狀況；軍聞社報導，國防部副參謀總長李廷盛中將今天赴東沙視導、勉勵官兵，間接證實運補不受立榮事件影響。

立榮航空ATR72-600型包機15日上午9時5分自高雄小港機場起飛，因無法進入香港飛航情報區中途返航，約9時44分調頭、10時22分回到小港機場；負責香港飛航情報區的香港區管中心則是臨時通知立榮航空2萬6000呎以下有危險活動。

東沙島上的防務，主要由海軍陸戰隊代訓的海巡人員擔任，但戰管、碼頭等則有少部分軍職人員。由於東沙的人員運輸是一週一次的軍包機（立榮航空），或是一月一次的空軍C-130H運輸機載運，而油彈補給、存糧等大型貨物則由船隻運送。立榮事件後，外界關心軍方補給是否受到影響。

軍事新聞通訊社報導，李廷盛今天視察東沙防務，代表國防部長嚴德發、參謀總長黃曙光上將，對國軍官兵戮力戰訓本務，發揮聯合作戰精神，共同守護國家安全的辛勤付出，表達高度肯定與嘉許。

軍聞社指出，李廷盛上午與海巡署主任秘書滕永俊，搭乘空軍C-130運輸機前往東沙，聽取任務簡報，並實際巡視島上官兵生活設施，親切與弟兄姐妹們互動，犒慰官兵辛勞，同時對駐島軍醫協助照顧官兵健康安全表達感謝。

李廷盛強調「聯合作戰首重溝通與協調」的重要性，應利用平日戰備演練時機，建立聯合作戰機制，並發揮聯合情監偵作為，掌握關鍵海空域動態，以達料敵機先、早期預警的目標。

他說，再精良的武器裝備，都需要靠「人」來操作，部隊人力素質決定戰爭勝敗關鍵，各級幹部務必做好心輔工作，掌握官兵心緒狀況，協助解決「急、難、病、痛、苦」等問題，發揮領導統御，凝聚單位團結向心，確保部隊純淨與戰力。