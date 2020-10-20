老翁跌倒摔破頭 新北丹鳳高中生伸援脫外套幫止血

1名老翁昨晚在捷運丹鳳站出口跌倒頭破血流，高三生蕭子秦拿外套墊頭止血待救護車到來，這一幕感動許多人紛貼上地方臉書。蕭子秦說，當時想到過世爺爺，沒想什麼就上前幫忙。

新莊地方臉書（Facebook）社團有許多人貼文指出，昨天傍晚在捷運站出口有一件溫暖的事，一名老人下階梯意外跌落而頭部損傷流血，此時有高中生路過拿起外套扶住老人頭部止血，讓許多網友紛紛按讚。

由於這名學生蹲下扶著老人頭部很久，手臂及腳都痠到不停發抖，但他仍等到救護車到場將老人送醫。網友看到學生制服認出是丹鳳高中的學生，對他的行為紛紛留言表示肯定，「在這冷漠的時代，這孩子不簡單啊」、「應該要建議學校給這位見義勇為的學生記大功」

網友的聲音被聽到了，丹鳳高中校長曾慧媚今天表示，學校鼓勵學生有善行表現，這名同學是語文實驗班的高三學生蕭子秦，學校將在晨會時公開表揚他，並記小功一次，希望其他同學也能效法學習。

曾慧媚指出，蕭子秦與班上同學相處得很好，也是很溫暖的人，英文好，音樂及藝術等方面表現也很突出，曾陪同到日本與姐妹校做教育交流，歌聲很好聽，學校畢業旅行時就曾表演吉他自彈自唱，是學校很活躍的學生。

蕭子秦接受中央社記者訪問時表示，他只是剛好遇到，當時看到老先生倒臥路旁，讓他想起5月才過世的爺爺，沒想太多就上前幫忙，但因頭部流很多血，才會脫下外套扶住頭部傷口止血。

他表示，當他帶著幾乎被血染成紅色的白色外套回家，阿嬤看到嚇了一跳，但聽了過程後也沒責怪，只是外套怎麼洗都有一些味道；他也想到大他3歲的哥哥在國中時也樂於助人，曾推著殘障人士走了3到4公里到捷運站，由於太晚回家還讓家人擔心哥哥被綁架了。

他說，他能了解哥哥助人的人心情，看著老人痛苦的表情，心中就浮起爺爺在醫院與死神拔河的心痛經驗，也想著希望老先生的傷能盡快好轉。

他此時不禁哽咽說，父母很忙，他幾乎是被爺爺奶奶帶大，爺爺在他小時候常推著推車帶他走遍很多地方，當爺爺過世時讓他心裡真得很難過。

他表示，後來看了電影「可可夜總會」後才領悟到人生的一些問題，因此，他希望未來能考上台北藝術大學，用他最喜歡的3D動畫來畫出他與爺爺的故事，希望藉此來帶給社會一些正面能量。