台灣中天關台？26日換照聽證會NCC邀蔡衍明　 時力黨團：早應撤照

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）中天新聞台執照將於12月10日到期，換照聽證會將於10月26日（周一）舉行，NCC今（20）日表示，中天利害關係人、神旺投資董事長蔡衍明對於中天營運細節有深入了解，因此邀請蔡出席聽證會。

NCC表示，為使聽證順利進行、程序完備，聽證會將增加1名主持人，由委員蕭祈宏擔任，因此當天會有3名主持人，並邀請蔡衍明親自出席；NCC指，蔡出席與否是他的權利，而非義務。

NCC指出，本次聽證會除了為中天新聞台換照審議程序，也是NCC與媒體對媒體監理與提升媒體環境的對話機會，利用公私協力及公眾對話機制拉近民眾參與公共事務的距離，蔡出席與否將不影響聽證程序效力及當事人程序利益。

總統府發言人張惇涵今天回應中天換照案表示，NCC作為獨立機關依照相關法令與程序進行換照審查，總統府不會也不可能涉入個案，總統府也會尊重NCC的專業判斷。同日，行政院長蘇貞昌也作出相同表示「不會介入」。

時力黨團：早應撤照

自由報導，立法院時代力量黨團總召邱顯智今表示，中天在2014年有換照附款，但NCC直到2019年才開始追蹤落實進度，按正常情況中天早該被撤銷執照，並呼籲中天換照聽證會鑑定人名單應顧及公正、專業、多元及利益迴避，曾擔任中天職務或是中天委託執行專案的學者專家應迴避。

邱顯智說，新聞頻道應落實撤換照分流機制，「撤照是撤照，換照是換照」，不應該混為一談，中天附款未履行早應撤照，本次撤照應加重不良紀錄評比權重。他批NCC過去六年無作為，直到去年623反紅媒活動的前4天才罰中天50萬。

時力黨團期望NCC可以藉下周舉行的聽證會，重新好好審視中天是否值得獲得許可。