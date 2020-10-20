是你嗎？公司主管刁難員工育嬰留停恐違法 台北市勞動局：這幾點很危險！

（台灣英文新聞/ 社會組 綜合報導）有民眾向台北市勞動局陳情，表示自己在留職停薪即將屆滿前，向主管申請復職卻遭到刁難後被資遣。台北市勞動局長陳信瑜表示，如果雇主未得到勞動局同意而直接資遣員工，經查證屬實，雇主將被處以最高30萬元罰鍰。此外，若拒絕、阻止員工申請育嬰留職停薪，也可能依法遭裁罰最高新台幣10萬元罰鍰。

在政府祭出各項補助，鼓勵婦女生產，提高生育率的同時，許多國內企業主管卻積極扯後腿。近期有民眾陳情表示，自己育嬰留職停薪將於9月中旬屆滿，向雇主申請復職，雇主卻回覆民眾無多餘職缺可供復職，原職務已遇缺不補，並且告知民眾將被資遣，讓該民眾相當難過。

台北市勞動局長陳信瑜表示，依《性別工作平等法》第17條規定，員工於育嬰留職停薪期滿申請復職時，雇主除有歇業、虧損、業務緊縮、解散、轉讓或不可抗力暫停工作達1個月以上等法定事由，並經主管機關同意者外，雇主不得拒絕員工復職申請。

雇主無法讓員工復職時，應於30日前通知員工，如果雇主未得到勞動局同意而直接資遣員工，經查證屬實，雇主將被處以2萬至30萬元的罰鍰。

此外，按照《性別工作平等法》第16條規定，受僱者任職滿6個月後，在每一子女滿3歲之前，可申請育嬰留職停薪，雇主不得拒絕。雇主也不得視為缺勤而影響其全勤獎金、考績或為其他不利之處分。

台北市勞動局長陳信瑜表示，若公司主管刁難、拒絕或阻止員工申請「育嬰留職停薪」時，將可能因違反性平法而遭處以新臺幣2萬元以上10萬元以下罰鍰。