台灣移民署化身健康管理大師 教新住民掌握幸福生活訣竅

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）移民署高雄市第一服務站於今（20）日新住民家庭教育宣導課程中，特別邀請建佑醫院家庭醫學科張朝卿醫師分享健康管理的竅門，教導大家如何遠離身體的代謝症候群疾病。同時也邀請法務部行政執行署高雄分署政風室朱原良主任宣導廉政議題，介紹行政執行機關如何戮力建立執法形象，培養民眾守法意識。

新住民阿秀表示，「醫生，我先生沒吃大蒜，但常常嘴巴很臭，是不是火氣太大？或肝出了問題?」張醫師說，除了重口味飲食之外，身體有病症也可能導致嘴巴散發出臭味，而想要有效除臭，需從病源處著手，如果是腸胃引起的口臭，因跟飲食習慣有關，需先改變飲食習慣。。

而腎功能異常的人身上常會有尿騷味。每種病症都會散發出不同的味道，就像個人的體味一樣，有時自己是分辨不出的，只要對症下藥，就能藥到病除。

張醫師除了口頭教學分享之外，更以輕鬆有趣的有獎徵答方式，讓現場新住民瞭解身體代謝症候群的相關知識；新住民小倩(化名)也在課堂中仔細做筆記，表示要將課堂所學帶給最愛的家人分享。活動最後一刻，為提醒健康無價的重要性，現場工作人員發放柿子造型的祈福吊飾，讓新住民填寫生活健康小願望、小叮嚀，也寓意「柿柿如意、柿柿順心」。

高雄市第一服務站主任徐志權表示，今年全球受到新冠肺炎疫情的影響，讓大家感受到身體健康的重要性，期望透過家庭教育課程的保健知識，讓新住民能夠掌握身體健康的秘訣，並分享給周遭的親朋好友，一起為自己、也為所愛的人「健康每一天」！