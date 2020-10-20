斐濟事件已備案 外交部：完成提告前必要程序

中國外交官闖入台灣駐斐濟代表處國慶酒會，毆打台灣 人員。總統府發言人張惇涵（圖）20日表示，總統第一 時間就知情，且指示暴力行為不能姑... 中國外交官闖入台灣駐斐濟代表處國慶酒會，毆打台灣 人員。總統府發言人張惇涵（圖）20日表示，總統第一 時間就知情，且指示暴力行為不能姑息，全力支持外交 部所採取的一切作為。 中央社記者溫貴香攝 109年10月20日 (來源 中央社)

外交部今天下午補充說明指出，有關斐濟事件，駐館已正式向斐濟警政署備案，完成提告前必要程序，台灣雖未提告，但若中國繼續有任何對台不利舉措，台灣絕不妥協、追究到底。

台灣駐斐濟代表處8日舉行國慶酒會，遭中國使館人員鬧場，台灣駐處人員出面制止，但遭中方鬧場份子毆打，並出現腦震盪現象。

外交部下午透過網站補充說明指出，有關中國駐斐濟大使館派員滋擾我國慶酒會活動案，外交部重申，本案自始，我方即向斐濟警政署完整說明案發經過並要求處理，同時向斐濟外交部提出節略，對中方舉措表達嚴正抗議，並要求斐方秉公處理。

對於中方滋擾我駐館活動引發國際爭議，斐濟外交部積極介入妥處，對於斐國外交部公正處理本次爭議事件，確保我駐館的權益，外交部表示尊重。對斐政府承諾將派員協助我國駐館後續公開活動，避免再度發生滋擾，外交部表示感謝。

外交部說明，中國外交部門這次在斐濟的粗暴行為，已引起國內不分黨派的憤慨；而國際社會對中國「戰狼外交」也普遍反感，外交部再度呼籲中國外交部門，應深切自我檢討。

外交部強調，駐斐濟代表處面對情勢相對艱辛，然而前線外交人員將以最妥善方式持續堅守外交崗位，維護國家尊嚴。外交部也將繼續作為台灣駐外同仁的後盾，捍衛國家利益。

斐濟事件 總統府譴責：暴力不容姑息

中國外交官闖入台灣駐斐濟代表處國慶酒會，毆打台灣人員。總統府發言人張惇涵今天說，總統蔡英文指示，暴力行為不容姑息，支持外交部所採取一切必要的措施與手段，希望朝野一致、全民團結，堅定台灣的立場，讓全世界看到中國戰狼外交的本質。

台灣駐斐濟代表處8日舉行國慶酒會，遭中國使館人員鬧場，台灣駐處人員出面制止，但遭中方鬧場份子毆打，並出現腦震盪現象。

張惇涵下午表示，駐外館處歷年都有舉辦中華民國國慶酒會，歷年都是如此、也是慣例，與其他國家作法相同，中國無權干涉。

這次的暴力行為證明中國戰狼外交不只是失敗且失序，更違反國際的文明與法治，這在任何一個國家都不能被容忍。

他說，總統府除表達最強烈的譴責與抗議之外，支持外交部所採取一切必要的行為。

至於蔡總統何時得知此事？張惇涵表示，總統在事發之後，駐館第一時間就回報相關事件的狀況，駐館第一時間也向斐濟外交部、警政署提報人證、物證，做了很多外交處置必要的工作；外交處置的作為有很多種，不是敲鑼打鼓。

他表示，蔡總統指示，這樣的暴力行為不容姑息，因此，支持外交部所採取一切必要的措施與手段，希望朝野一致、全民團結，堅定台灣的立場，讓全世界看到中國戰狼外交的本質，同時也要維護外交人員相關的權益以及國家利益。

外交部已完成報案且研議提告，張惇涵表示，外交部已做了提告之前所有準備，後續進一步的處置外交部會適時說明。

他說，斐濟政府把相關事件定義為外交事件，所以由他們的外交部積極涉入，「我們的外交部也在積極處理這件事情」，希望全體國人都能夠給所有第一線外交人員最大支持。

至於被毆者的身分，張惇涵表示，不會透露外館人員的個資。