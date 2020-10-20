【美國大選】金權醜聞社媒為何先自審？拜登團隊遭爆吸收推特、臉書8高層

（台灣英文新聞 / 施家恩 綜合外電報導）美國總統大選還有兩周，民主黨候選人拜登子杭特利用父親政治名聲，在烏克蘭及中國不同大機構任職拿天文數字酬勞，或用不合理的價錢買到一中國公司10%股權，家族富有賺好賺滿醜聞連環爆，令人不得不懷疑其中對價關係，拜登撇是假消息未能清楚回應，臉書推特第一時間卻把它當假消息封鎖，美國主流媒體也是冷處理，現又有外媒爆料，拜登挖角臉書推特高層到團隊任職，令人質疑兩者的關係。

偏保守派立場的美媒《紐約郵報》14日陸續曝光杭特拜登電郵內容，揭發拜登家族與烏克蘭及中國的密切「金權政治」關係，不過消息出來後主流美媒卻忽視，而社群媒體竟然主觀武斷地認定是「假新聞」而直接封鎖，讓外界無法有更多管道檢視拜登家族與中國之間錯綜複雜的政治關係，以及是否會傷害美國國家利益。

福斯新聞（Fox News）報導，拜登的候任團隊（transition team）已經任命臉書前高階主管傑西卡赫茲（Jessica Hertz）擔任總法律顧問，此前沒幾天，團隊才致信臉書要求審查川普的貼文。

《紐約時報》八月就報導過，拜登的近七百位競選志工當中，有八人在臉書、蘋果、谷歌、亞馬遜等科技巨頭上班。

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