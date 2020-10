牽制中國 澳洲加入美國、日本、印度11月聯合海上軍演

回應印度國防部邀請,澳洲宣布參加今年11月美日印澳4國共同派遣海軍出席的「馬拉巴軍演2020」。輿論認為,此舉將會觸怒正在印太地區展開軍事擴張的中國。

澳洲外交部長潘恩(Marise Payne)及國防部長雷諾茲(Linda Reynolds)昨晚發表聯合聲明,表示澳洲將會應印度邀請,參加「馬拉巴軍演2020」(Exercise MALABAR 2020)。

聲明指出,即將在11月舉行的海上軍演,將會令與印度、美國、日本和澳洲這些「重要的區域防衛夥伴」連結起來。

雷諾茲在聲明中表示:「馬拉巴軍演是高端的軍事操演行動;其重要作用在於它將提升澳洲海軍戰力、加強緊密夥伴之間的建立共同行動能力,並且展示我們支持一個開放繁榮印太地區的共同決心。」

雷諾茲還指出:「馬拉巴軍演也展示印太地區四大民主國家之間的深度信任,以及為了共同防衛利益的合作意志。」

潘恩在聲明中指出:「這次軍演的合作基礎,是來自澳洲總理莫里森(Scott Morrison)和印度總理莫迪(Narendra Modi)於2020年6月4日所達成,並且由本人與日本外務大臣茂木敏充於東京會面時進一步推動的『全面戰略夥伴關係』(Comprehensive Strategic Partnership)。」

潘恩說:「這將會提升印度、澳洲、日本和美國合作維護區域和平穩定的能力。」聲明還提到,澳洲上一次參加馬拉巴軍演,是在2007年。

日本放送協會(NHK)、澳洲人報(The Australian)和澳洲廣播公司(ABC)在昨晚相關報導中,均指澳洲參加「馬拉巴軍演2020」將會觸怒中國。

印度前海軍發言人夏瑪(DK Sharma)向ABC表示,由美、日、印、澳四國共同參與馬拉巴軍演,將有助反制中國在印太地區展開軍事擴張。

夏瑪批評中國在印太地區興建軍港,並且操縱多個太平洋島國。

夏瑪說:「中國的做法是先越過第一島鏈,然後就是第二島鏈。對此,日本在上面頂住,太平洋大概有美國在控制著,澳洲可同時顧及太平洋和印太區域,接著還有我們印度。」

Following an invitation from #India, Australia will participate in Exercise MALABAR 2020. The exercise will bring together four key regional #defence partners - India, the United States, Japan and Australia - in November 2020. @MarisePayne @DeptDefence pic.twitter.com/bymcOX3ILL