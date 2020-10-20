台灣海巡一舉破獲非法工地 6失聯移工掏金夢碎

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）海巡署偵防分署臺中查緝隊接獲線報，指出有不少外籍失聯移工流竄於臺中市清水地區的建築工地非法打工，從事板模工程與搬運材料等苦力工。經過多日跟監，在台中市某工地旁查獲6名越南移工及1名載運移工的司機。

海巡署表示，臺中查緝隊經多日跟監、埋伏發現疑似非法逃逸移工活動模式後，於10月15日傍晚會同雲林查緝隊、中部分署第三岸巡隊、臺中市政府警察局清水分局及移民署臺中專勤隊，動員大批查緝人力在台中市清水區星海路某工地旁執行盤查，合計查獲到6名越南籍失聯移工與一名載運移工的司機(係越南籍配偶已取得本國身分證)。

海巡署表示，6名越南籍失聯移工年齡分布在20-32歲之間，查獲後均顯得相當落寞，其中一名移工表示臺灣建築工地多，是打工賺錢的天堂，一天他們可以賺2000元以上，日後遭遣返後將無法再入境工作。

臺中查緝隊將持續清查該工地負責人、工頭以釐清本案真實僱主身分，並將進一步了解幕後是否有仲介集團在操控與掩護。

偵防分署臺中查緝隊呼籲，非法雇用外籍移工將以違反就業服務法第63條裁罰15萬元以上75萬元以下，5年內再犯可處3年以下有期徒刑、拘役或併科120萬元以下罰金，僱主切勿以身試法。

台中查緝隊強調，除持續加強外籍失聯移工查緝，並呼籲民眾多運用海巡署「118」免付費電話提供線索，共同為社會治安及國家安全盡一份心力。