十月關注乳癌月！女性怕乳篩「夾痛」　醫：新設備不怕了

【健康醫療網／記者田柏升報導】粉紅10月關注乳癌 早期發現存活率近百

粉紅十月是一年一度的國際乳癌關注月，各國紛紛呼籲女性正視乳癌防治問題。45歲後，女性乳癌發生率就大增，位居台灣女性癌症發生率之首，但卻仍有許多女性對乳房篩檢意願低落。

三軍總醫院血液腫瘤科戴明燊主任指出，許多女性聽說做乳房篩檢要夾乳房，擔心會疼痛，而現在許多地方的篩檢設備都已經換成新型儀器了，不太會造成過度的疼痛感，所以呼籲女性應該放下過去錯誤的認知，勇敢接受篩檢。以0期乳癌而言，10年存活率已經達99%；而根據國健署的資料顯示，第四期乳癌的五年存活率也達到了40%。

乳癌治療 爭取良好生活品質疾病控制期

乳癌亞型主要分3種，管腔型約佔6成、Her2型佔3成左右、三陰型約佔1成。目前治療武器眾多，像是多種類化療減少副作用、手術及局部放療降低全身性影響等，能多與醫師溝通自己的治療需求，爭取最多無損生活品質的疾病控制期。

戴明燊主任表示，初期乳癌最常以開刀切除，在第一、二、三期，一些患者在手術後可能需要做化學治療或局部放射線治療。針對管腔型乳癌，還需要給予荷爾蒙治療。治療中，會因為癌細胞突變，或抗藥性的關係，荷爾蒙治療就沒有效，這時會需要選擇不同的荷爾蒙阻斷藥物，或是說荷爾蒙用藥加上其他的標靶用藥一併治療。

口服標靶助攻 突破晚期乳癌局限！

部分患者初診斷即是晚期，治療選擇有限。去年健保通過口服標靶CDK4/6抑制劑給付，針對晚期管腔型乳癌荷爾蒙陽性、Her2陰性的停經後患者，用於癌細胞轉移後第一線治療，搭配荷爾蒙治療可延長疾病控制無惡化存活期。

戴主任說，一些臨床試驗發現，使用新的荷爾蒙治療搭配CDK4/6抑制劑，可以讓第一線藥物穩定控制轉移乳癌的時間趨近3年。因為不用化療的關係，所以也幾乎不會掉髮，或因化療造成身體不適，並且靠口服就能接受療程，不用一直跑醫院打針，患者往往都有較高的治療意願。

患者對治療總有恐懼，例如害怕乳房全切手術、術後不能哺乳或懷孕等迷思，甚至害怕化療而拖延治療，其實早期治癒率超過9成，就算復發也更好控制，因此呼籲廣大女性民眾一定要定期檢查乳房是否有異狀，提早發現治療。

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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/news/article/47834/

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