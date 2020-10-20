（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）歷經了9月29日史上最荒誕的首場美國總統大選辯論會後，主辦單位總算採納建議，在22日辯論最終回訂了新規則，麥克風將準時消音，避免正經的政策交鋒再淪為插話大混戰。

首場辯論會寫下美國歷史，非關鏗鏘有力的政策攻防，而是現任總統共和黨川普（Donald Trump）與對手民主黨候選人拜登（Joe Biden）一幕幕叫罵、搶話與人身攻擊的畫面，以及控場失敗一臉無奈的主持人、福斯主播華勒斯（Chris Wallace）。

CNN報導，選委會19日經過一番討論，決定設置麥克風「噤聲」按鈕。候選人在六段各約15分鐘的議題論述中，皆可獲得2分鐘不被打斷的發言機會，此時對手的麥克風將被消音，之後再打開麥克風、進入公開討論階段。

選委會在聲明中再三呼籲，盼二人在公開討論時能尊重對方發言，「以利閱聽大眾」。主持人在90分鐘的辯論中，也會致力確保二人分得公平的論述時間。

原本共有三場總統辯論會，第二場因川普染上新冠肺炎不願進行線上辯論而取消。最終回主題將著重在對抗COVID-19、美國家庭、美國種族、氣候變遷、國家安全，與領導能力。根據BBC，這場交鋒缺了外交政策這項他可大肆發揮的議題，川普大動肝火，指控選委會為拜登護航，也藉機猛批拜登刻意迴避近來捲入的電郵門爭議。

拜登樂見規則改變，砲轟川普第一次過招時簡直是「國家之恥」。川普陣營則從消音提議一出時就抗議不斷，指賽中改變規則實不可取。不過，美聯社指出，儘管不滿，川普還是會按計畫出席，把握贏得民心的最後機會。

【強迫閉嘴】美國大選辯論最終回 川普拜登插話將被消音

【美國總統大選】 辯論會成叫罵場 主辦單位擬祭新規「管秩序」

【美國大選電郵門】前蘋果電腦店員指2019年杭特筆電已交FBI