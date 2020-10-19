香格里拉台南遠東飯店總經理周麗華 獨得「2020台南地區傑出總經理」殊榮

為表彰企業經理人對國家社會的貢獻，並可做為業界依循學習的典範，台南市企業經理協會所舉辦的第二十二屆「台南地區傑出經理人」選拔，日前公佈得獎名單，其中之「企業傑出總經理獎」類別，由香格里拉台南遠東國際大飯店總經理周麗華獨得！該飯店值此非常時期，暑期住房將近85%，甚至超越去年同期，餐飲亦迭有新作，屢獲國內外大獎，領先同業，足見周麗華總經理帶領團隊，將士用命，以創意思維開發創新產品，突破困境，不但成為業界表率，同時也善盡企業社會責任，保障員工安心就業，共同為飯店的永續經營努力不懈！

香格里拉酒店集團於2019年8月，任命周麗華擔任香格里拉台南遠東飯店總經理一職，創下首位台灣籍女性專業經理人登上國際五星連鎖旅館最高位階的紀錄。上任以來，周總全力推動「食當季吃在地」和「專業人才培育」計畫，率領團隊廣納台南豐饒的物產資源，透過採購在地食材原料，為節能減碳和回饋地方，貢獻心力；她且以多年遊歷海外的求學和工作經驗，以身作則，鼓勵同仁創新求變，在專業領域發光發熱，凝聚向心力和團隊精神，旗下員工士氣如虹，分別在2019年底的世界巧克力決賽與全球菁英競技，勇奪銀牌，也獲得臺南市長頒發「臺南之光」的肯定，2020年更在不同主題之全國糕點評比中，多次奪冠！

現今疫情重創全球經濟，國內餐旅業備受衝擊，面對嚴峻的挑戰，周總感謝同仁打造安全無虞的營運空間，提供來客一貫的頂級服務，同時她也和團隊快速因應變局，以有別傳統的行銷策略有效帶動營收表現，像是先前開發外賣商品、線上好物，成功開闢新藍海，近期則以雙城策略、聯手台北姊妹飯店拓展客源，並積極開發明星產品拉長銷售戰線，創造話題，也提升企業形象。秉持著開明的風格與高度熱忱，周麗華總經理持續以積極和前瞻視野開創新局，透過精緻化、客製化、在地化區隔市場，超越每一位到訪賓客所預期的全方位體驗！