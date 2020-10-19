北台灣再爆本土登革熱　新北林口個案沒有三峽和蘆洲活動史

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）疾管署公布國內新增1例本土登革熱病例，為新北市林口區中湖里50多歲男性，由於個案近期沒有出國和三峽區或蘆洲區活動史，確切感染源有待釐清。

疾管署說明，該個案近期無出國史，10月5日至15日因肌肉關節痛、四肢無力及頭暈症狀多次就醫，10月15日就醫時進行登革熱NS1快篩呈現陽性，經通報檢驗確診感染第一型登革熱。

疾管署表示，個案平時活動地以林口區中湖里住家及南勢里工作地為主，並經常前往工作地附近菜園種菜，由於個案雖無三峽區或蘆洲區活動史，但因感染登革熱型別為第一型，將進一步調查以釐清感染源。

疾管署統計，國內今年截至目前累計66例登革熱本土病例，46例居住新北市(三峽區37例、蘆洲區3例、土城區2例、板橋區、中和區、樹林區及林口區各1例)，20例居住桃園市(桃園區15例、龜山區3例、八德區及中壢區各1例)；另累計60例境外移入病例，感染國家以印尼、越南及菲律賓等東南亞國家為多。

北部地區近期持續有降雨機會，疾管署再次呼籲，民眾應加強落實戶內外環境巡查，將積水倒掉並澈底清除；平時若有儲水澆灌農作物的習慣，應將儲水容器確實加蓋密合或覆蓋細紗網，並留意蓋子不能積水、細紗網拉平且無下垂於水中，避免成為孑孓孳生的死角。

若需長時間在戶外活動，請穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可含敵避(DEET)或派卡瑞丁(Picaridin)成分的防蚊藥劑；一旦出現疑似登革熱症狀應儘速就醫，並告知旅遊活動史。