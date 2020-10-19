斐濟國慶酒會事件　中國稱「賊喊捉賊」 台灣外交部：中國企圖混淆視聽已引起國際間反感

亞太報導指出，台灣駐斐濟代表處8日在當地旅館舉行國慶酒會，卻遭中國大使館人員闖入，雙方並有肢體衝突。（圖取自Asia Pacific Re... 亞太報導指出，台灣駐斐濟代表處8日在當地旅館舉行國慶酒會，卻遭中國大使館人員闖入，雙方並有肢體衝突。（圖取自Asia Pacific Report網頁asiapacificreport.nz）

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）針對中國大使館人員8日大鬧中華民國駐斐濟代表處舉辦的國慶酒會事件，中國外交部發言人趙立堅今（19）日聲稱台灣「賊喊捉賊」，對此，我國外交部則強調，中國在此事件上企圖混淆國際視聽，已經引起國際社會普遍反感，呼籲中國外交部深切自我檢討。

台灣駐斐濟代表處8日在當地旅館舉行國慶酒會，兩名中國外交人員強行闖入、拍照，不肯離去，甚至攻擊台灣駐處人員。這件事情遭到外媒踢爆後，中共官媒人民日報引述趙立堅今日說法，台灣在斐濟「根本沒有什麼所謂的『外交官』」，且他強調，相關報導「與事實完全不符」，台灣是「賊喊捉賊」。

趙立堅也重申「世界上只有一個中國，台灣是中國不可分割的一部分，一個中國原則是公認的國際關係準則和國際社會普遍共識」論調。

對此，我國外交部今日強調，中華民國台灣為主權獨立國家，我國駐外各館處皆於雙十國慶期間舉辦國慶酒會，此為多年來慣例，與其他國家做法並無二致，中國政府無權干涉。

此次中方人員欲強行闖入我國慶酒會會場，干擾我方國慶活動，不但不聽勸阻，甚至推擠我方人員，導致我方人員受傷。對於中國外交部人員嚴重違反國際法治與文明規範的粗暴行為，外交部再予最嚴厲的譴責。

另外，中國駐斐濟大使館做出與事實相反之指控，並發出不實聲明，企圖混淆國際視聽，外交部前已經對外正式說明事實經過。對中國外交部宣稱「台灣沒有外交官」，外交部也予以駁斥並譴責。事實是，中國的「戰狼外交」已經引起國際社會普遍反感，呼籲中國外交部深切自我檢討。

外交部提到，遭到中國使館人員推擠受傷的駐館同仁，曾呈現輕微腦震盪現象，目前該位同仁已經出院，也已無大礙。外交部將繼續維護同仁的人身安全與尊嚴，同時也分別向斐濟外交部與警政署完整說明案發經過，並提供相關人證與物證，以釐清事實的真貌，並嚴正表達我方立場。