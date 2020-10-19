中華電信獲NCC核准 為5G 新無線電法規標準測試雙認證之第一家電信業者

中華電信身為國內電信龍頭， 引領台灣5G服務邁向資通訊新里程碑， 於今日宣布其中華電信研究院測試中心取得NCC 5G 新無線電法規標準測試雙認證，成為台灣第一家擁有通過NCC IS2051與PLMN12 TAF認證實驗室的電信公司。未來中華電信將可提供5G 新無線電基地臺及寬頻終端設備業者NCC型式認證以及設備入網、 性能測試等服務，協助5G產業開發更多元的服務， 同時符合相關標準認證服務的需求， 擴大5G產業的垂直應用之發展。

NCC於109年4月份公告行動寬頻業務新無線電基地臺射頻設備 技術規範(IS2051) 與行動寬頻業務新無線電寬頻終端設備技術規範(PLMN12)， 要求具有5G 新無線電(NR, New Radio)功能的設備須取得型式認證始能於台灣合法販售。 對此，中華電信研究院測試中心經TAF全國認證基金會認證， 已通過NCC IS2051以及PLMN12標準認證，成為全台首家通過5G NR標準雙認證的電信業者。

中華電信研究院測試中心除了擁有5G NR測試能量外，還具有NB-IoT、WiFi無線、 光纖與光纜等設備測試服務；另外在設備資通安全方面， 也提供網路攝影機、數位機上盒、 行動通信增波器資通安全等測試服務， 為設備商與企業客戶做全方位的資通安全把關。