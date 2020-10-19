三峽樟坑湖路改善完成 往返三峽土城好安心

新北市三峽區農路樟坑湖路道路位於安坑里， 為三峽區安坑里至土城區之重要道路，途經得安宮、 承天禪寺及桐花公園，假日遊客眾多， 道路因豪大雨沖刷造成路基流失及損壞，影響民眾通行， 經里長及農民反映， 新北市政府農業局隨即進行現地勘災及後續規劃設計工作， 並施作側溝改善道路排水，亦針對部分損壞路段路面重新鋪設， 以提升市民居住品質及維護遊客生命財產安全。

本次工程8月9日開工， 施工期間因工區緊鄰登山路線及當地重要寺廟景點(得安宮及承天禪 寺)，不僅須作好工區管制，保持周遭環境整齊，避免塵土飛揚， 且因工程範圍涵蓋眾多地主， 在執行過程中須主動積極溝通與地方及里民達成共識後， 敦促施工團隊克服假日人潮及車潮施工上的問題， 又因原道路缺乏側溝，有排水不良情形，於8月份先後經歷巴威颱風 及0827大雨來襲，所幸防汛整備確實執行，未造成災害， 工程順利提前於10月19日如質完工，工程經費約新臺幣240萬 元。

安坑里長李秋維表示，即使遇豪雨颱風及車潮造成施工上的困難， 市府仍然用心積極施作，道路不但變平順， 排水改善後也不用擔心道路再遭雨水沖刷， 完工後讓當地農民及用路人更安心的通行， 感謝市府團隊提早完工讓交通更安全更便利。

農業局長李玟表示，樟坑湖路係為三峽土城往返連絡之重要道路， 且亦為遊客通往眾多景點之必經路程，道路改善完成， 給所有用路的民眾更好的行車品質及通行安全。