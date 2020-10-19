新北同榮國小與全球10個國家同步啟用「micro: bit v2」

新北市同榮國小作為新北市程式教育體驗中心， 也是全台第一所「micro:bit champion school」，日前率先與英國micro: bit教育基金會合作與全球同步進行「micro: bit V2發表會」， 新北市校長科技領導社群暨國小科技輔導團總召蔡明貴校長， 帶領新北20多位校長夥伴及新北市國小資訊輔導團團員共同連線與 會，體驗micro: bit V2在教學現場的實際運用。

台灣地區的教育夥伴在同榮國小透過全球視訊會議連線，與亞太地區 的新加坡、韓國、日本等共10個國家教育學者，針對未來的科技素 養課程規劃進行交流。 長期推動台灣資訊教育平權化的政治大學曾正男教授表示， micro: bit是專為學生學習程式設計教育所開發的微型電腦開發版， 雖然只有5X4公分的尺寸，但功能卻不少，可以訓練，邏輯思考、 學會用程式控制硬體、激發創意並動手實作等， 是一台專屬給學生學習程式的好工具。

本次發表會秉持「大手牽小手，程式齊步走」的理念， 為了讓micro:bit V2更能貼近教育現場，邀請校長們與同榮國小六年級學生共學， 共同完成micro:bit V2聲控播音任務。鶯歌國中張俊峰校長表示，在micro: bit聲控播音課程與學生共學非常開心， 現場的學習氛圍相當熱絡，沒有輩分之分，只有共學的夥伴關係。 同榮國小六年二班林凱禾同學及吳柏辰同學表示， 第一次跟校長們一起共學，在資訊老師的引導下學習程式編程， 真的好有趣！但上課時間太短了，希望還能有機會繼續學習。

教育局教資科吳佳珊科長表示， 新北市自100年起即開始推動程式教育， 目前已有超過8成以上學校推動，106年起推動「 新北程式校園3+1」政策，陸續成立國中、 國小及高中程式教育體驗中心，並分別與宏碁、 Google華人講師培訓中心及聯發科技教育基金會合作， 連結產業發展趨勢。透過本次跨國交流， 期許啟發各校校長及國小資訊輔導團持續發展出多元主題的資訊教育 課程，培養學生面對未來環境的「問題解決」、「創意實作」及「 邏輯思考」三大關鍵能力。