台灣證交所：上週外資在集中市場賣超89.46億元

根據台灣證券交易所統計，上週（2020/10/12~2020/10/16）外資在集中市場總買進金額為2,948.04億元，總賣出金額為3,037.50億元，賣超為89.46億元，另統計自2020年年初至10月16日止，外資總買進金額為9兆4,732.94億元，總賣出金額為10兆1,405.26億元，累計賣超為6,672.32億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為17兆1,232.92億元新台幣，占全體上市股票市值的44.16%，較10月8日的17兆3,117.66億元新台幣，減少1,884.74億元。

就個股比較部分：

上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：彩晶：買進57,573千股，賣出23,879千股，買超33,694千股。

第二名：南亞科：買進61,773千股，賣出42,777千股，買超18,996千股。

第三名：聯合再生：買進65,771千股，賣出51,651千股，買超14,120千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：元大金：買進43,264千股，賣出124,107千股，賣超80,843千股。

第二名：中信金：買進66,091千股，賣出137,024千股，賣超70,933千股。

第三名：永大：買進428千股，賣出41,449千股，賣超41,021千股。