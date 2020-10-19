樹林藝文中心特色登場 「樹林跳：跳島舞蹈節」一起跳舞不孤單

「樹林跳：跳島舞蹈節」，今（19） 日在樹林藝文中心舉行記者會， 今年正式營運的樹林藝文中心特別邀請驫舞劇場擔任策展， 為中心打造「樹林跳：跳島舞蹈節」，11月9日至22日於樹林藝 文中心以及周邊地區舉行，以「一起跳舞不孤單」為主軸，規劃3場 演出、4場講座、20場工作坊。其中演出節目包含長達6.5小時 的演出《身體我的名片》，一張票看16位各類舞蹈藝術家演出； 移動式舞蹈宣傳車《來賓請掌聲鼓勵》結合台式當代舞與脫口秀；《 換我編舞》則讓青少年主掌編舞權；《舞蹈帶我走》講座， 講題涵蓋台灣舞蹈史、街舞、現代舞與阿根廷探戈，另有20場免費 舞蹈工作坊，提供入門與進階課程， 多樣的內容要讓民眾在樹林近距離享受多元、 專業又豐富的各式舞蹈活動！

新北市政府文化局表示， 今年正式營運的樹林藝文中心是新北市第三座專業表演場館， 也是在眾人期盼下迎來的首座黑盒子形式實驗劇場， 新生的樹林藝文中心為了建立屬於自己的特色， 特別邀請在地好夥伴－專業舞蹈團隊「驫舞劇場」 為此打造樹林藝文中心特色節目「樹林跳：跳島舞蹈節」， 為期二週的活動不只在場館內，同時也走入社區及大街小巷， 邀請民眾一同體驗精彩又有趣的舞蹈活動。

「跳島舞蹈節」是2018年驫舞劇場與OISTAT國際劇場組織 合作策畫的舞蹈節品牌，集結了現代舞、芭蕾、街舞、踢踏等類型， 拓展藝文觀眾人口。2020年樹林藝文中心正式營運， 特別邀請驫舞劇場陳武康、蘇威嘉擔任策展人，為樹林打造「 樹林跳：跳島舞蹈節」，更首度邀集17位國內外藝術家與學者齊聚 樹林，包含瓦旦˙督喜Watan Tusi、余彥芳、林文中、林祐如、周書毅、吳郁嫺、陳維寧、 陳逸恩、陳雅萍、黃懷德、彭丞佑、楊乃璇、鄭志忠、貓肉先生Ma uro Sacchi、鍾長宏、顏鳳曦、蘇品文等人。

11月22日將於樹林藝文中心演藝廳呈現《身體我的名片》，16 位藝術家，每人15分鐘，以講演、舞蹈與對話，談「什麼是舞蹈」 、「為什麼跳舞」，引領觀眾進入舞蹈世界，讓舞蹈不再難懂。11 月21日《換我編舞》不由大人編舞，而讓6位青少年擔任編舞與演 出，由編創導師林祐如和余彥芳引領青少年把點子變成舞蹈。《 來賓請掌聲鼓勵》編舞者黃懷德將站上宣傳車，一邊演說一邊跳舞， 把舞蹈帶入樹林的大街小巷。講座則以「舞蹈帶我走」為主軸， 探索舞蹈如何推動跨界融合、如何帶動藝術家的人生抉擇。「 一起跳舞不孤單」身體工作坊包含現代舞、芭蕾、街舞、皮拉提斯、 阿根廷探戈等課程，分為大眾、家庭、樂齡三大篇章， 各式年齡皆能體驗動身體的樂趣。

「樹林跳：跳島舞蹈節」將於11月9日至22日在樹林藝文中心以 及周邊地區舉行，《身體我的名片》、《換我編舞》為售票演出， 購票請上兩廳院售票系統；免費講座與工作坊報名請洽Accupa ss活動通。想知道更多活動詳情，請上樹林藝文中心官網(htt ps://www.culture.ntpc.gov.tw/ shulin_artcenter_chi)、 跳島舞蹈節臉書粉絲頁查詢。