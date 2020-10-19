（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）泰國反政府示威愈演愈烈，學運人士要求改革之聲浪不減，據傳警方已打算動用法令，箝制媒體對相關抗議之報導，泰國新聞自由正遭到侵蝕。

這波由學生主導的抗爭已延燒數月，儘管官方祭出緊急命令、大規模逮捕行動、封鎖交通，仍難抑百姓怒火。參與者訴求包括憲政與王室改革、解散國會、總理帕拉育（Prayuth Chan-ocha）下台，在王權如天的泰國，此等「大逆不道」之行徑可謂前所未見。

美聯社報導，帕拉育政府上周頒布緊急命令，禁止曼谷4人以上集會，新聞媒體不得作出危及國家安全之報導，警方也得以大肆拘捕抗議人士。然而，年輕人毫無畏懼，示威行動如野火燎原，18日已蔓延至曼谷地區外的十多省。

儘管帕拉育無意擴大緊急命令，警方19日卻擺明了將爭取授權，加強媒體審查，以免「遭扭曲的資訊傳播」引發社會動盪。

根據一紙外流的公文，該命令由警察總長蘇瓦（Suwat Jangyodsuk）簽署，行文時間為16日，旨在請求有關單位批准，禁止數家網路媒體報導相關新聞，包括Voice TV、The Reporters、The Standard、Prachatai，與Free Youth。

這些實況轉播示威行動的媒體，截至19日，尚未遭到禁播。不過，根據美聯社，一家有線電視商已開始審查國際新聞頻道。此外，政府也揚言要對在社群網站上分享抗爭消息者採取法律行動。

在泰國，不敬王室罪名可處3至15年有期徒刑。軍方與王室站在同一陣線，而帕拉育就是於2014年的一場軍事政變中奪權，去年則順水推舟在一場有利軍方的不公平國會選舉中，贏得總理大位。

【泰國反政府示威】警方公文外流 欲扼殺媒體報導權