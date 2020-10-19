【美國大選電郵門】前蘋果電腦店員指2019年杭特筆電已交FBI

（台灣英文新聞／施家恩綜合外電報導）美國大選前夕，美媒揭露杭特拜登外流電郵，當中提到杭特疑仗勢父親在政治界影響力在烏克蘭及中國發展事業獲得巨大利益，拜登陣營直斥陰謀論，籲選民不要相信這個假新聞，不過對於杭特在中國等地投資未多做回應。有外媒訪問到曝光電郵的民眾。

外流電郵的，是住在美國德拉瓦州威靈頓，自稱曾任職蘋果專賣店資深店員的艾薩克（John Paul MacIsaac），今年44歲，事發後已離開蘋果專賣店。他在接受Daily Beast訪問時坦誠，他確實是川普的支持者，錄音訪問中可聽出艾薩克相當緊張，表示擔心自己及自己身邊親友會有生命危險，他也說明電郵的來由：

Q：如何取得郵件？

艾薩克表示，他在2019年4月接到三台筆電維修需求，當時有個男人來到店裏，但因為他視力的問題，當時並未認出男子為何方神聖，但從筆電上的貼紙判斷，這應屬於「博拜登兒童保護基金會（Beau Biden Foundation）」的物品，而那名男子疑似為杭特本人，但之後男子未能來店取回維修的筆電並支付85美元帳單。

Q：如何處理郵件？

艾薩克說，當時接到維修需求，發現筆電進水嚴重，他想辦法修復取得裏面的資料，並存到另一個硬碟，但後來幾個月下來他試圖連繫杭特取回電腦卻未果。去年秋季他透過信得過的友人聯繫了FBI，FBI直至去年12月9日才派兩名專員向他接觸取走筆電，為了自保，在把資料交給FBI前，他自己也做了備份存檔。

三周後，FBI的人又再度聯繫他，然後告訴他不要和別人講筆電的事，包括杭特。

不過對於他如何與朱利安尼搭上線，又如何交給他資料，他則婉拒回應，只說是為了保護自己。