切肥肉的聲音？台灣兩廳院委製《蝕物鏈》獵奇聲響　金馬提名莫子儀出任聲優一票難求

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）沈浸式劇場《蝕物鏈》由兩廳院委託創作，導演陳彥斌 （Fangas Nayaw ）運用 Ambisonics 聲響科技和裝置，建構無人演出的聲音劇場，戴著耳機遊走在四個展場之間重新思考人類與環境關係，索票已全數完畢。

《蝕物鏈》（Outbreak）探討人類長期決定別的物種生命價值亂象，中文則取「食物」諧音「蝕物」，英文取名「Outbreak」意味著當一件事情爆發將擴及危害到整個生態，演出共分為四大區域，從戴耳機遊走在事件之間，到中場聲響環繞式場景，最後以一隻在籠子裡的「雞」做結，場景間看似毫無關聯，但其實透過十分有趣詼諧的方式讓觀眾身歷其境。

節目題材來自一則「油魚」所引發的中毒事件開始，其為商業價值低的魚種，食用過量對人體造成毒素，但常被不肖商人用於取代鱈魚、比目魚出售，節目透過各種聲音的表述，去討論政治、經濟、生態錯綜複雜的網絡關係事件，如食安控管以及商業價值與各方權力等議題。

「夾菜的聲音？切肥肉的跟切瘦肉聲音？」堅強的聲優陣容包含府入圍金馬獎莫子儀，及甫獲金曲最佳作曲人獎的余佩真，另也攜手音樂設計陳家輝、工程師王新仁合作，放大聽覺體驗提供聲音各種恐怖想像力，像是糞便進入水管的聲音，人體消化道的排氣聲等，特別運用C-LAB聲響實驗室與法國龐畢度中心的法國聲響與音樂研究統合中心(IRCAM)合作引進最新技術Ambisonics 聲響科技和裝置。

演出中也可聽見導演採集了如熊貓、螞蟻、羊水內胎盤等獵奇的聲響，經過各種聲音的田調採集，陳彥斌說，「由於人類死亡後聽覺是倒數第二個離開的感官，人類的聽覺在死前將被擴張，更為敏銳，希望藉此作品召喚聽者的非理性感官體驗，並且去討論死亡的瞬間，去換位思考物種的滅亡。」不論聽到什麼，都能藉此作品反思自我存在於萬物中的位置。

表演最後以「雞」結尾，陳彥斌說明，因為雞是生活中最常見，當我們吃雞的時候，可見各家速食店雞塊包裝上的雞看起來都很快樂，也許那些雞真的是快樂但沒有人真的知道，然而，它們的快樂變得很單一，並傳達它很好吃或吃了會讓人變強壯的意思，但那些雞不應該只有這情緒，因此演出最會選擇使用真正的雞，並在周邊放上取其諧音的笑話塑造嘲諷取笑的意味。

演出場次

10/20(二)18:00、19:30、21:00

10/21(三)18:00、19:30、21:00

10/22(四)18:00、19:30、21:00

10/23(五)18:00、19:30、21:00

10/24(六)14:00、16:00、18:00、20:00

10/25(日)14:00、16:00、18:00、20:00

演出票價：免費索票