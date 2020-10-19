台灣銀髮族有8成不知已骨鬆 駝背、身高變矮超過4公分、下背痛都是警訊

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）根據國健署調查，骨質疏鬆症為台灣65歲以上老年人常見慢性疾病第四名，其中女性患者比例較男性高出三倍以上，65歲以上婦女因骨鬆引起的髖部骨折，第一年死亡率高達15％。中華民國骨質疏鬆症學會提醒，民眾、停經後婦女若能提早查覺駝背、變矮4公分以上及經常下背疼痛等骨鬆症狀，應盡早就醫進行骨密度檢測，以減少後續發生骨折，甚至影響生活品質等嚴重後果的風險。

骨質疏鬆症是常見卻鮮少人注意的隱形殺手，多無明顯症狀，但是只要輕微跌倒，或是突遇過猛外力，就可能造成嚴重骨折，骨折後引發嚴重的疼痛與行動限制，嚴重影響生活品質，甚至可能導致死亡。

中華民國骨質疏鬆症學會秘書長暨國立陽明大學附設醫院家庭醫學部主任黃駿豐醫師表示：「依內政部人口統計資料估算，台灣50歲以上民眾約有95.6萬名婦女以及36.3萬名男性罹患骨質疏鬆症，且有高達八成的骨質疏鬆症患者未察覺到已經罹患疾病，未來2025年台灣邁入超高齡社會後，65歲以上老年人口中更預估會有約150萬人罹患骨質疏鬆症，因此提升民眾相關疾病認知更為重要。」

世界骨質疏鬆基金會(International Osteoporosis Foundation, IOF)調查指出，每三位50歲以上的女性中，就有一位罹患骨質疏鬆症。黃駿豐醫師進一步說明：「骨組織含有兩種重要細胞，一種是蝕骨細胞，一種是造骨細胞。蝕骨細胞會分解舊的骨組織，而造骨細胞藉由原處新骨的形成，使骨頭有新陳代謝的機會。

黃駿豐醫師提醒，女性體內的雌激素可以抑制噬骨細胞的活性，降低骨質破壞與吸收，停經後因雌激素的缺乏，造成骨質以每年3～5％的速度急遽流失，大大增加骨折風險，建議停經5年內的女性都要定期進行骨質密度檢測，避免後續因骨質疏鬆症導致骨折狀況的發生。」

骨質疏鬆症依發生原因分為兩大類，其中較常見的是原發性骨質疏鬆症，常見症狀有三項：第一：彎腰駝背，脊椎椎體前部幾乎多為鬆質骨組成，負重量大容易壓縮變形，使脊椎前傾形成駝背；第二，老年人骨質疏鬆時椎體壓縮，導致身高變矮4公分以上；第三，下背疼痛，會沿著脊柱向兩側擴散。

骨質疏鬆症狀一旦發生便不可逆，綜合前面所述症狀，民眾可以用中華民國骨質疏鬆症學會所發表的「骨事抗跌三大關鍵：牢記骨鬆駝矮痛，保密防流不骨折」，進行自我檢測：駝背、身高變矮4公分以上以及經常下背疼痛等都有可能是骨質疏鬆症症狀，只要及早發現並前往相關院所進行檢測，後續遵循醫囑積極配合適當藥物治療，都可減緩骨質流失的速度，預防骨折情況的發生。