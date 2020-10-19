跨境教「尼」！ 台灣青年海外志工團愛心不被疫情阻撓、用影片傳遞愛心

（台灣英文新聞/ 綜合報導）今年由於嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，國防醫學院「享尼」尼泊爾國際志工團無法出國服務，為了讓服務不中斷，團隊以錄製相關防疫宣導影片，寄往尼泊爾當地收容無家庭孩子的庇護所，讓他們了解病毒的起源、傳播方式及各國的因應作為，並根據當地情況教導正確的防疫措施。

志工團表示，過去以小朋友為對象，進行衛生教育及人文地理相關課程，傳遞衛教知識，分享彼此文化，同時團隊亦從事義診服務，主要服務據點有小學、佛寺及庇護所等。

團隊透過有趣的短劇及小遊戲，建立孩童正確的飲水習慣，並帶領他們實際操作濾水裝置，一起飲用過濾水，此外在戲劇中教導小朋友正確的刷牙方法、定時刷牙、定期更換牙刷等衛教觀念。團員還介紹了許多國家的節慶及文化，讓孩童認識世界各國的地理位置、國旗和語言，以培養尼泊爾孩童的國際觀。

團員們在義診服務上更是不遺餘力，包含統計孩童齲齒的情形，彙整資料提供當地牙醫機構作為治療之評估；藉由健檢長期追蹤孩童成長狀況並回報學校，連結未來服務計畫，健全孩子的成長。

除了希望給予當地孩童課程知識與歡笑外，團隊也期盼能激發他們看見世界的渴望，進而對周遭生活產生正面變化。

團長表示：「過去我們看見尼泊爾，今年我們與尼泊爾一起看世界，COVID-19為今年重要的國際議題，因此我們錄製衛教影片與當地一同看世界，做防疫。」團隊相信服務不會受限於時空，只要有熱忱的心，仍然能與當地緊密連結。

而且，團員也表示，由於這支防疫影片有許多以往不曾接觸的知識，故於製作前修習相關課程，以便在內容準備上掌握難易度的調整，這樣的編排雖然增加編寫腳本及前置作業的時間，卻能提升課程的品質及受服務對象的效益，面對服務方式的轉變，團隊仍保持著精益求精的態度，用熱情及所學打破距離上的困境，希望提供更多、更深入的知識給當地孩子。