工程師腰痛、下背痛且合併雙腳腫脹　竟是血栓竄全身　統計：台灣有5成患者是遺傳基因造成

「世界血栓日」活動，讓民眾了解血栓形成的原因、危險因子、症狀及治療，及對血栓的重視。（彰化基督教醫院提供） 「世界血栓日」活動，讓民眾了解血栓形成的原因、危險因子、症狀及治療，及對血栓的重視。（彰化基督教醫院提供）

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）全球每16秒有1人罹患血栓，每37秒有1人因血栓死亡！醫師提醒，現代人久坐的生活型態，加上肥胖、抽菸、飲酒等，都可能造成血栓風險，民眾除養成良好的運動習慣、戒除不良生活習慣之外，更需對身體狀況有警覺，早期發現、早期治療以獲得妥善的照護。

40歲的電子工程師大維，2014年前在北部工作時曾發生嚴重腰痛、下背痛，當時求診骨科服用止痛藥與肌肉鬆弛劑，但症狀未獲得緩解反而在2至3個月內惡化，痛到晚上睡不著、躺不下來，經過中醫針灸於後膝蓋窩放血之後，疼痛的狀況雖有改善，但隔天卻發生在辦公室喘到暈厥的現象，經送醫後X光檢查發現肺纖維化。

年輕又以工作為重的他，在甦醒後因症狀已獲得緩解，故未深究發病原因，之後又發生右腳腫脹問題，初時以為是腎臟功能障礙，服用利尿劑之後未有改善，最後甚至雙腳腫脹到1.5倍之多，經系列檢查後發現大維全身多處血栓，包括雙下肢深部靜脈血栓、肺栓塞及下腔靜脈血栓等多重靜脈血栓栓塞症，如不治療可能危及生命。

但在接受一系列療程康復後，大維也未再持續追蹤血栓問題，直到2016年返鄉回彰化工作，因腹痛到彰化基督教醫院血友病醫療及血栓中心求診，經電腦斷層檢查證實是下腔靜脈的側肢再次血栓，目前治療以抗凝血藥物為主。

血液腫瘤科沈銘鏡教授表示，血栓即是血管（包括動脈或靜脈）阻塞不通。動脈血栓包括腦中風、心肌梗塞及末稍動脈阻塞等；靜脈血栓則包括深層靜脈栓塞、肺栓塞及門靜脈栓塞等。下肢深層靜脈栓塞臨床上很常見，其症狀包括下肢腫脹、疼痛以及患處皮膚變褐色等。

沈銘鏡解釋，檢查時會出現大小腿壓痛、單側水腫、發熱、皮膚變褐色以及表層靜脈擴張的現象。大腿近端的深層靜脈血栓常會脫落流入肺部，引起肺栓塞。嚴重時還會導致嚴重血液循環障礙、下肢壞死。如果發生大量肺栓塞常會導致休克而死亡。

根據研究，我國靜脈血栓發生率，大人1,000人中每年發生率可能在0.5人以下；發生靜脈血栓的原因很多，包括受傷、開刀、懷孕生產、久坐或久臥不動、心臟衰竭、癌症、抗磷脂抗體症候群、骨髓增生等後天性原因或是先天性遺傳。

台灣地區遺傳性靜脈血栓佔總發病人口約50%，其好發症的主要病因，是S或C蛋白缺乏和抗凝血酶缺乏。但另外也有病友是完全找不出原因的。，大維是屬於抗磷脂抗體症候群。

目前血栓的主要治療方法是服用抗凝固劑，可以有效控制血栓惡化，只要控制得宜，血栓症病友行動、生活與一般人無異。

重結果。