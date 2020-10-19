台灣森3最新特展《準現實》衝擊普世價值觀　顧廣毅《⻁鞭計畫》結合醫學藝術重振男性雄風？

(台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導)吃鞭補鞭？展覽《準現實》衝撞普遍的價值觀及人們深陷的迷思，透過多位當代設計師重新提問讓大家檢視再度日常生活，自即日起至11月15日於森3 sunsun-museum正式開幕。

台北設計與藝術指導協會 (TPADD assoc.) 主辦特展《準現實》由設計師何樵暐、彭星凱共同策展。收錄王艾莉〈艾薩克阿⻄莫夫的第一定律〉、宮保睿〈明日之牛〉、顧廣毅〈⻁鞭計畫〉、林沛瑩〈病毒之愛〉等台灣代表性的推測作品，以及如顓孫德媜、朱冠豪〈迷航〉、凃靜林〈非惡之地〉等數名新銳的精彩創作。

推測設計概念由英國設計師 Dunne & Raby 於《推測設計:設計、想像與社會夢想》一書正式提出。在「很有可能」(probable) 與「貌似可能」(plausible) 發生的未來交界處，有一片我們「較為中意」(preferable) 的區塊，那便是身處 21 世紀的設計師可探索的淨土。

面對全球的設計新論，《準現實》主張人們對推測設計的關注應著眼於它使設計的閱讀內涵更加豐厚的「性質」，不應以如平面設計、工業設計等既定的分類認知概括。作為一種性質，推測可實踐於所有設計物，是跨媒材、跨形式領域的思想體系。讓設計得以自主，成為如小說、電影般可被辯證的客體。

展覽更進一步提出對當代設計的理解。國際視覺溝通新極簡主義 (neo-minimalism) 的趨勢，代表設計正從裝飾走向訊息、從詮釋走向描述，藉以回應科學比科幻更精彩、現實比虛構更為超真實的內容時代。而推測性的存在，即是推動設計從「包裝」轉變為「內容」的積極因子。

《準現實》展出作品皆具嚴格的理論考究。透過設計者所選擇的題材、所想像的平行時空，我們得以覺察現實的複雜組成。在「令人不信服的可能」與「令人信服的不可能」之間，衝擊每個人習以為常的世界觀，開拓思考的維度。

展場設計打破空間慣性，細膩的策展敘事將每件獨立作品融化如一體，為熟悉森3空間的閱聽人打造耳目一新的觀展體驗。主視覺由 2020 台灣設計展視覺統籌葉忠宜、動態設計江品緒操刀。現場販售麻省理工學院出版社授權 A/B Manifesto 紀念海報、「森3 BAR feat. 病毒之愛」限定咖啡、以及參展作品影像復刻。

準現實─推測設計與時空重構─展

展期｜2020.10.10 Sat.－2020.11.15 Sun.

時間｜12:00－20:00（週一休館）

參展人｜王艾莉、林沛瑩、林奕儒、朱冠豪、吳佳穎、凃靜林、宮保睿、楊雅晴、熊品勛、謝采樺、 謝宗璇、顓孫德媜、藍枻鈞、顧廣毅

票價｜nt.200