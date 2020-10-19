【美國大選】拜登子：海外事業「判斷失當」不認道德瑕疵　台灣媒體人怒批「以小買大」

（台灣英文新聞／施家恩綜合外電報導）就在與烏克蘭、中國企業往來密切並取得重大利益遭爆料後，民主黨總統候選人拜登的兒子杭特接受美國媒體abcNews電視訪問，鏡頭前的他很淡定，坦誠他「判斷失準」，進行海外一些投資沒考慮到父親的政治身份和可能予外界的政治聯想，但保證當中沒有「道德問題」。

「如果回頭去看，我想我判斷失當，...但我沒有做錯。」杭特辯解道。

過去幾個月激烈的選戰下來，杭特拜登一直刻意保持低調，因為外界早有質疑杭特在烏克蘭及中國都有發展事業。不過直至最近，《紐約郵報》才把更多細節曝了光。拜登陣營回應這是假新聞，而美媒主流媒體也少給予關注。

今年已49歲的杭特在專訪中說，「我的這些活動（海外投資）讓想傷害我父親的人，有可趁之機拿來對付我父親，這是我的錯誤，我完全負責，但我有做什麼不道德的事嗎？完全沒有。」

日前，針對杭特拜登在中國的投資，其律師辯稱「渤海華美」董事職務有段期間是「無給職」的，是杭特個人發心要幫助中國資金進入國際資本市場的！

台灣資深媒體人及財經評論者胡采蘋日前質疑，拜登兒杭特在中國的投資「很有問題」，不能避而不談。胡采蘋說，杭特拜登從2013年開始擔任新成立的私募基金公司「渤海華美基金」董事，一直等到他父親卸任副總統以後，2017年才入股這家公司，拿了10%股權，他只花42萬美元（一千多萬新台幣）就拿下，她質疑，以該基金的規模和其它超大咖金主，杭特的「入股價格」相當不合理，「跟贈送沒有兩樣」！

這支基金做什麼生意呢，他的基金經理人2017年接受了媒體訪問，他說他拿60億人民幣買了中石化旗下的中石化銷售公司，看好電動車充電材料領域，想在中石化的加油站網路上添加充電站。2015年則投資了滴滴打車兩千萬美元。而根據其他新聞的報導，渤海華美還在中國廣核集團（做核電的公司）上市前搶入一千萬美元的股權，這種是現賺上市價差的超級權貴生意，跟搶錢沒兩樣，渤海華美還參加了萬達集團旗下房地產私有化項目，並且入股了著名的人臉辨識公司曠視科技。 他的基金如此之大，投了那麼多錢，公司經營層拿的GP管理費、跟投報酬，你10%的股權怎麼可能只值42萬美元，這根本就是送錢給杭特...，無論拜登再怎麼說杭特沒拿錢就離開，首先我根本不相信，你用其他管道洗錢是輕而易舉，退一萬步說，杭特真的沒拿一毛錢報酬，他入股這個價格就是搶劫，如果不是有這個金爹地，請問誰會給他這個價？

胡采蘋直言，拜登家族就是靠政治力量在做生意的家族。

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