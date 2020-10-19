私密處癢到爆，擦藥都沒用？ 小心是「外陰苔癬化」了 私密處癢到爆，擦藥都沒用？ 小心是「外陰苔癬化」了

【健康醫療網／記者林怡亭報導】一名28歲林姓空姐，因工作關係，一下外站過夜班、一下紅眼班，導致睡眠品質差，免疫力下降，經常感冒，再加上長期穿緊身絲襪，私密處也逐漸開始出現不明原因的搔癢，起初在外求診拿藥塗抹，但效果有限，抓一抓或沖熱水還稍能止癢；但到後來越抓越癢，即使擦了藥膏也沒有改善，私密嫩肌更出現一塊塊的白斑，慘變成皺巴巴的大象皮，內診檢查及病理檢查，確診是「外陰苔癬化」。

外陰苔癬化為自體免疫疾病 嚴重恐至小陰脣不見

萬芳醫院婦產科主治醫師張宇琪表示，外陰苔癬化屬慢性發炎，大多數研究認為是一種自身免疫性疾病。主要症狀為陰部嚴重搔癢、性交疼痛及解尿刺痛，因為越癢越想抓，外陰部在過度刺激下，表皮逐漸萎縮，而角質層過度角質化，皮膚的黑色素細胞會開始脫色，進而產生像塊狀白斑一樣，嚴重者，小陰唇會越來越小，甚至看不見。

傳統治療以類固醇藥物為主 外陰雷射治療可恢復陰部彈性

外陰苔癬化的傳統治療，以塗抹類固醇藥物為主，但效果往往有限，所以和林小姐溝通後，先為她做病理切片檢查，確定不是外陰癌，再執行外陰雷射治療。張宇琪醫師解釋，外陰雷射是利用雷射光熱能，促進皮膚組織及膠原蛋白增生，恢復陰部的厚實彈性，病人約施打三次後，可獲得良好改善。

預防外陰苔癬化 日常衛生習慣要做好

張宇琪醫師也提醒，雖然外陰苔癬化的病因還不明，但多與遺傳、免疫力有關。近來氣溫驟降，多雨潮濕，女性朋友應少穿緊身褲，減少使用棉墊，早睡早起，維持良好的免疫力，才能減少外陰苔癬化的發生，若私密處有任何不適應盡早就醫，由醫師判斷病況，千萬不要忍出嚴重疾病！

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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/news/article/47791/

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