【美國大選】電郵門、通烏通中醜聞連環爆　拜登支持度微跌

（台灣英文新聞／國際組綜合報導）距離11月3日美國總統大選日還有二周，民主黨總統候選人拜登的兒子杭特爆發貪污醜聞，不僅仗勢老爸關係在烏克蘭當董事拿高薪，還在中國兩家不同公司分別任董事及顧問，每年拿走天文數字服務費，把拜登家族金權政治攤在陽光下，而有民調顯示拜登的領先幅度變小。被記者追問醜聞時拜登低調不回應，不過拜登還是先給他的支持者打預防針，說這是川普陣營編造的故事。

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美國IBD/TIPP民調顯示，在《紐約郵報》上周開始引用外流電郵報導拜登兒子杭特與外國組織交好醜聞後、顯示韓特和烏克蘭與中國企業關係匪淺後，拜登的整體民調支持度，上週六下滑到50%，與先前都在50%以上支持度相比有微幅下滑，拉近與川普的距離達7個百分點。調查也發現拜登在獨立選民中獲得的支持度較川普為高。

不過當調查問到覺得自家鄰居是否為川普支持者，有47%受訪者表示有可能，僅36%回應他們周遭都是拜登支持者。

報導指出，川普與拜登本周四在田納西Nashville將進行總統大選前最後一場辯論會，屆時辯論後的搖擺州民調，將格外受到關注。