扯！中國外交「戰螂」闖我國慶酒會還打人 台灣外交部：已搜集證據提交當地警

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）中國外交戰「螂」狂事又一遭！我國駐斐濟代表處10月8日舉行國慶酒會，不料中國大使館人員居然擅闖酒會，與我方人員發生爭執，並攻擊1名我國代表團成員。外交部今日也證實此事，發言人歐江安表示，我方第一時間已向斐濟外交部，表達對中國大使館最嚴正的抗議。

綜合外媒《亞太報告》（Asiapacificreport）報導及我國外交部說明，我國駐斐濟代表處10月8日在當地飯店Grand Pacific Hotel舉行國慶酒會時，2名中國駐斐濟大使館強行闖入酒會現場，並拍照蒐集出席的賓客。

2人在我方駐處人員勸阻時竟暴力相向，致使我方人員頭部受傷送醫。

外交部發言人歐江安表示，中方人員後來遭斐濟警方強制帶離現場，但反向警方誣賴謊稱是中方人員遭我方人員攻擊，企圖顛倒是非，混淆視聽。外交部對中國駐斐濟大使館人員嚴重違反法治與文明規範的行為，予以強烈譴責。

歐江安表示，外交部已在第一時間慰問受傷的我國駐處人員，並請駐處立即向斐濟外交部及警政署提具人證及物證，釐清事實，以正視聽。此外，我方並即向斐濟外交部表達對中國大使館最嚴正的抗議。

歐江安表示，考量中國駐外人員近來屢屢挑釁的戰狼外交作法，外交部已請駐處與當地警方保持密切聯繫，加強未來舉辦活動的維安作業。

《自由時報》報導，外交部亞太司長曾瑞利表示，我方人員傷勢並不嚴重，送醫是為了驗傷。目前外交部已通知所有駐外使館，提防中國外交「戰狼」人員，可能危及我國外館的其他活動。