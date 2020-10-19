台灣潤寅詐貸案當事人多達142名　台北地方法院動用大禮堂開刑事庭

台北地方法院19日審理潤寅詐貸案，因被告、辯護人、告訴代理人等達142人，合議庭動用大禮堂作為審案法庭，上午先行綵排。座位上都貼了相關人... 台北地方法院19日審理潤寅詐貸案，因被告、辯護人、告訴代理人等達142人，合議庭動用大禮堂作為審案法庭，上午先行綵排。座位上都貼了相關人員的姓名，並將證物卷宗帶到法庭。中央社

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）台北地方法院今天(19日) 下午將審理潤寅詐貸案，因被告、辯護人、告訴代理人等達142人，合議庭動用大禮堂做為審案法庭，上午進行綵排。這是北院繼力霸案後，第二度在大禮堂審案。

潤寅詐貸案，北院在大禮堂開庭審案 (中央社)

台北地方法院發言人黃珮禎表示，潤寅案的相關當事人人數達到142人，北院的常設法庭沒有辦法容納142人來開庭，因此擇定可以容納人數比較多的大禮堂布置成刑事法庭，進行審理程序，主要就是訊問被告、提示證據，以及檢察官論告。

黃珮禎指出，把所有人都集中在大禮堂，也可以提高審判的效率，並且避免當事人一直往來法院；本件由重大金融案件專庭審判長江俊彥、陪席法官林勇如、受命法官林彥成組成合議庭審理，今天及明天都在大禮堂開庭，之後還會有其他的審理程序，會就逐一個別被告做審理，等到案件成熟了，審判長就會終結案件訂期宣判。

至於在押被告如何進入大禮堂，中央社引述黃珮禎表示，事先有演練過，也就是從候審室到法庭行走的動線，但是基於人犯維安，則不方便透露。

5樓大禮堂現場已設置為刑事法庭形式，安裝電腦、大型投影幕、擴大機等科技設備，並在座位貼上各個當事人名字，供當事人入場就座，並有多箱卷證放置，就等下午進行實質審理。潤寅詐貸案成為北院繼力霸案後，第二度在大禮堂審理的案件。

北院15日曾說明，潤寅案因被告人數45名（其中5名為法人被告），辯護人77名及告訴代理人20名，共計142名，相關當事人及訴訟關係人眾多，且案情繁雜，是重大金融刑事案件。

承審合議庭法官為提升審理效率，訂於10月19日下午及20日傳喚全部被告、辯護人及告訴代理人到庭進行被告訊問、提示全案證據及檢察官論告等訴訟程序，之後再分別定期於常設法庭審結，使訴訟程序流暢，節省當事人費用。

因常設法庭規模無法容納全部訴訟相關人士到庭參與審理，北院依法院組織法第84條第5項及法庭席位布置規則，將5樓大禮堂設置為刑事法庭形式，並安裝電腦、大型投影幕、擴大機等科技設備，確保訴訟相關人士均能在訴訟程序中依法行使訴權，以利案件審理。

潤寅案背景說明

潤寅負責人楊文虎、王音之夫婦涉嫌自民國99年8月起，向9家銀行詐貸新台幣386億2718萬餘元，台北地檢署今年(2020) 1月間依違反銀行法等罪嫌起訴楊文虎、王音之等36人。檢方另查出，楊文虎等人涉向3銀行詐貸86億餘元，5月間追加起訴楊文虎等15人及潤寅等5家公司。

北院新聞稿指出，潤寅案已按審理計畫，進行95次準備程序，準備程序終了後，合議庭已進行56次審理程序，期許以妥適、迅速審理終結本件重大金融刑事案件。

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