高中生突然半邊手腳抖動　竟是腦瘤引發癲癇

【健康醫療網／記者曾正豪報導】一名看似健康、開朗的高中生，過去沒有任何癲癇病史，某一天，突然出現半邊手腳抖動症狀，他與家人都嚇壞了，所以就在第一時間奔赴急診，醫師一檢查發現，竟是腦瘤引發癲癇，因此安排腦瘤切除手術，並搭配預防癲癇藥物，避免癲癇突然發作干擾預後，所幸在腦瘤切除後，這位高中生就不曾再發生癲癇，生活也恢復正常。

腦瘤症狀多樣化 癲癇可能破壞腦組織



這位高中生的主治醫師為嘉義基督教醫院神經外科主任孫瑞明，孫瑞明主任指出，這位高中生年紀很輕，癲癇也來得十分突然，結果檢查發現是腦瘤造成，令人印象很深刻。事實上，腦瘤症狀依大小、位置而有非常多樣化的表現，當腦瘤長在大腦掌管語言、記憶區域，患者的語言、記憶能力就會受干擾。若腦瘤長在主掌視覺的區域，就可能引起複視、視力模糊。

在腦瘤的患者中，部分會產生癲癇症狀，主要是因腦瘤引發周邊神經細胞異常放電，患者一出現癲癇，可能臉部肌肉跳動，或像上述高中生出現半邊手腳抖動現象，也可能全身抽搐，若不及時介入、治療，腦細胞持續不正常放電，很容易受到損壞。

顱內腫瘤切除手術 考驗醫療團隊智慧

目前，治療腦瘤的選項以顱內腫瘤切除手術、電療（放射線治療）為主，有些特有細胞型態的腦瘤，也可輔以化療，其中，顱內腫瘤切除手術深深考驗著醫師與醫療團隊的智慧。

孫瑞明主任解釋，顱內腫瘤切除手術與其他器官的腫瘤切除手術很不相同，必須在腫瘤與正常組織間尋求平衡，以免正常組織受破壞而影響大腦正常功能，以嘉義基督教醫院神經外科團隊來說，在執行顱內腫瘤切除手術時，可搭配精密導航系統、顯微鏡、染色劑等，除了針對開刀位置精準對位，透過顯微鏡、染色劑的運用，腫瘤界線會更清楚，手術精準度便大為提升。

使用抗癲癇藥物 避免腦組織復原時期受干擾

無論在顱內腫瘤切除手術前、中、後，癲癇的防治都是重要關鍵。孫瑞明主任分析，不管患者在手術前、中、後產生癲癇，都會影響復原狀況，若在外騎車、開車，也可能因癲癇發作衍生車禍意外，所以使用抗癲癇藥物預防癲癇發作，不僅可避免癲癇干擾腦部運作，亦可保障患者生命安全。

孫瑞明主任提醒，腦瘤患者接受顱內腫瘤切除手術後，症狀多半就會好轉，不過醫師若有開藥，患者要按時服藥，千萬不可隨意停藥，也要定期回診，才能追蹤後續復原情況，確保治療發揮最大效果。

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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/news/article/47801/

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