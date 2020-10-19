〈財經主筆室〉台灣低薪環境不改變 「台積寶寶」 生再多也沒用

疫情的爆發似乎直接影響國人生育意願？據內政部統計，台灣7月出生人數與同期減少近2成，今年新生兒17萬名的保衛戰可能失守，全年新生兒人數將創下史上新低點，國發會推估2020年台灣死亡人數為18.1萬人，意即台灣人口增加率在今年即由正轉負，基本上2020年已成為台灣人口的黃金交叉年，生育率每況愈下已是不爭事實，未來少子化及高齡化所帶來的各種危機，政府得提早正視且提出有效應變措施。

國發會在2018年發布的2018年至2065年人口推估，我國將在2021年達到總人口高峰2,361萬人，此後便進入人口負成長，意即預估2022年台灣人口就進入負成長，這個預估數字是較前一次推估時點提前3年(國發會推估每2年更新一次)，只是沒想到人口負成長的來臨，比前一次(2018年)推估又提前了2年，總人口成長在今年(2020年)即已由正轉負。

台灣少子化可能產生負面影響有哪些？除造成人口老化及勞動力不足、兵源不足讓募兵制瓦解、學校招生不足無法生存、降低經濟生產力及國家競爭力、稅收減少使財政出現黑洞，長遠來說包括長照、健保及年金等也將出現問題。以目前全球人口仍呈增長來看，台灣少子化趨勢必定會影響國力、甚至會被國際邊緣化。

台灣生育率連續幾年在世界各國相比都敬陪末座，前總統馬英九曾在公開場合表示「少子化是國安問題」；副總統賴清德2018年擔任行政院長時，也曾提出「生生不息」重大政策，宣示將集合「育人、攬才、移民」等措施，其中「育人」政策就是要解決少子化重大危機，最終目標要將台灣生育率從當前的1.17人，到2030年提高至1.4人，總人口數不低於2,000萬人。就結果來看，2年來的努力似乎成效不彰，少子化問題根本上沒有被解決，台灣人口數還是提早邁入負成長時代。

造成台灣少子化因素很多，真正原因主要還是經濟問題，高房價及年輕人低薪，很多人怕養育孩子負擔過重，所以寧可不生，使得台灣少子化問題一年比一年嚴重。 鴻海郭台銘去年在國民黨內總統初選時，看準年輕人怕生養小孩負擔太重，曾高喊「新生兒從出生到6歲，由國家幫你養」，當時言論曾被不少人酸且引發熱議，許多人都質疑錢要從哪裡來？如今看來，鼓勵生育誘因的確相當重要。

台灣少子化問題嚴重，但台積電員工寶寶出生率，卻意外逆勢成長，台積電被公認是福利最好公司之一，員工在生產前後10個月，都不必輪夜班，最近幾年每年誕生的「台積寶寶」都有2,000人以上，占台灣新生兒人數都達1%以上，意即每100位新生兒中，就有一人是「台積寶寶」。

台積電在竹科、南科和台中等地共設有4間幼兒園，收托近600名2至8歲的孩子，他們的父母6~7成都是R&D(研發)，他們常常在上下班時接送小孩，幼兒園收托時間可逾12小時，從早上7點至晚上8點，台積電2019年員工新生兒人數達2,531人，占台灣新生兒人數比例1.4%。

台灣與南韓經濟差異性在於南韓是各項產業都均衡發展，台灣則只重視電子產業，使得傳產及服務業長期陷入低薪環境，經濟部商業司統計，2018年台灣服務業產值逾10兆元，約占GDP六成，服務業就業人數670萬人亦占總就業人數6成，是吸納我國就業人口最高的產業，如果服務業低薪環境無法改善，民眾養育小孩意願就不會高，即使高科技產業員工生育率逆勢成長，「台積寶寶」生再多似乎也救不了台灣少子化問題。