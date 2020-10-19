【武漢肺炎快訊】台灣19日新增5例分別自法國、菲律賓、印尼、俄羅斯移入個案　刷新近期單日新增紀錄

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更新時間: 2020-10-19 14:14

首次發稿: 2020-10-19 10:32

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導)中央流行疫情指揮中心今(19)日公布國內新增5例境外移入COVID-19(武漢肺炎, 新冠肺炎) 病例 (案536至案540)，其中2例自菲律賓入境，其餘分別自法國、印尼及俄羅斯入境。



指揮中心表示，案536為本國籍20多歲男性，長期於法國工作(前次自台灣出境時間為2019年8月)，10月11日返國入境時，主動告知10月9日有喉嚨痛症狀，於機場採檢結果為陰性；個案居家檢疫期間，於10月12日至13日陸續出現咳嗽、腹瀉、全身倦怠及呼吸困難，且症狀持續，10月16日由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診；衛生單位已掌握個案同班機前後二排座位旅客共6人，列居家隔離，機組員人數調查中，因有適當防護，將列為自主健康管理對象。



案537為本國籍40多歲男性，長期於菲律賓工作，約1至2個月返台一次，本次因休假於10月4日返台，入境迄今無症狀，10月17日進行檢疫期滿前採檢，於今日確診；衛生單位目前暫匡列個案同車接觸者共8人，均列自主健康管理。



案538為菲律賓籍30多歲男性，因工作於10月4日入境台灣，入境迄今無症狀，10月17日由衛生單位安排進行檢疫期滿前採檢，於今日確診；本案暫無匡列接觸者。



案539為印尼籍10多歲女性，因就學於10月3日入境台灣，入境迄今無症狀，10月18日由校方安排至醫院進行檢疫期滿採檢，於今日確診；衛生單位已掌握個案接觸者共53人，包括同班機接觸者49人、防疫計程車司機1人、專車接觸者3人，其中專車接觸者1人列居家隔離，其餘列自主健康管理。



至於案540為俄羅斯籍10多歲女性，因就學於10月9日入境台灣，10月7日曾於國外自費檢驗結果為陰性。個案居家檢疫期間，於10月16日出現味覺喪失情形，17日由衛生單位安排採檢，於今日確診；衛生單位已初步掌握個案接觸者共5人，其中1人為接機同學，4人為防疫計程車司機及防疫旅館工作人員，皆列自主健康管理；另同班機接觸者調查中。



指揮中心統計，國內截至目前累計99,051例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含97,893例排除)，其中540例確診，分別為448例境外移入、55例本土病例、36例敦睦艦隊及1例不明。確診個案中7人死亡、493人解除隔離、40人住院隔離中。

首次發稿: 2020-10-19 10:32

【武漢肺炎快訊】台灣19日新增5境外移入個案 刷新近期單日新增紀錄

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 中央流行疫情指揮中心今(19日) 宣布，國內今天再度新增5例武漢肺炎（新冠肺炎，COVID-19）境外移入個案，刷新近期單日新增紀錄，指揮中心預計下午兩點召開記者會說明相關細節。

指揮中心統計，國內截至今天為止累計例武漢肺炎確診病例已由16日的535人，增至540人。分別為448例境外移入、55例本土病例、36例敦睦艦隊及1例不明。

確診個案中7人死亡、491人解除隔離、37人住院隔離中。