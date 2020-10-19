新二代體驗麥芽鼓DIY 認識古人智慧及臺灣傳統童玩

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）內政部移民署辦理「新住民數位應用資訊計畫」提供新住民免費資訊課程，並於10月17日舉辦「逗陣鼓舞FUN體驗」創意活動，讓新住民帶著家人一同參訪十鼓仁糖文創園區，參觀日據時代所留下的文化遺產，在五重壓榨機上的夢幻劇場，觀賞氣勢磅礡的擊鼓表演，並透過有趣的親子手作活動「麥芽鼓」DIY，了解古人的智慧也認識臺灣的傳統童玩，體驗最新的360度VR體驗，利用虛擬科技彷彿親身體驗高空甩出等各種刺激感，認識新潮科技更豐富生活。

移民署表示，今年度新住民數位應用資訊計畫提供16門資訊課程，包含Office系列軟體、Line貼圖設計、數位資安、網紅行銷、雲端辦公等內容，及轉印技術和雷射雕刻等實作課程，豐富多樣的課程內容，讓新住民善用科技力量充實自己，創造科技生活化，還有「把課程送到家門口」的服務，利用「行動學習車」到各地開設行動教室，任何空間都能化為教室，讓學習不受限。

另外「新住民數位資訊ｅ網」提供線上學習課程，只需註冊會員即可免費隨時學習。還有「新住民交流平臺」提供多元文化介紹及各項就業、教育等資訊，讓臺灣民眾與新住民互相了解風俗與文化，還會舉辦各項網路活動，歡迎新住民朋友踴躍參與。

除了以上資訊，移民署還有提供平板租借服務，至移民署25個服務站臨櫃或撥打專線完成租借預約，平板立即宅配到府，30天10G網路流量，讓您居家有平板，在家數位學習，生活更便利。