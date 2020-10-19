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台灣知名劇團推基隆小鎮觀光　雨澆不熄紙風車熱情《武松打虎》好精采

交通部透過戲劇表演推動台灣小鎮觀光，紙風車劇團18日基隆市中山區外木山漁港安檢所停車場上演《武松打虎》，吸引800名觀眾欣賞獲好評。

By 文化組, 台灣英文新聞－編輯
2020/10/19 09:14
紙風車劇團18日基隆演出《武松打虎》(圖/紙風車劇團)

紙風車劇團18日基隆演出《武松打虎》(圖/紙風車劇團)

(台灣英文新聞/文化組 綜合報導)雨澆不熄的熱情！交通部透過戲劇表演推動台灣小鎮觀光，紙風車劇團18日基隆市中山區外木山漁港安檢所停車場上演《武松打虎》，吸引800名觀眾欣賞獲好評。

交通部觀光局今年擴大規劃「小鎮遊戲趣2.0」，自9月5日至年底，於全台16處小鎮盛大開跑，昨日由「紙風車劇團」為基隆帶來劇院級規格的演出，基隆市中山區外木山漁港安檢所停車場上演《武松打虎》，演出在風雨中順利完成，期盼在觀光中結合文化藝術。

基隆中山蘊含了豐富歷史及人文景觀：豐富漁產且極富壯麗景色的外木山海岸；蜿蜒曲折又稱台版「古墓奇兵」的仙洞巖與佛手洞；帶有些許南洋風情的市定古蹟-白米甕炮台。從自然到人文，再到當地獨有美食，不論是煙雨濛濛或是晴光燦爛，都很適合來到這得天獨厚的海景山城，感受時光洗滌的味道、海風吹拂的氣息。歡迎白天漫遊基隆，下午到外木山漁港附近看「紙風車劇團」帶來的《武松打虎》，結束後前往廟口夜市吃美食，一日生活，一起享受忘憂基隆。

交通部觀光局繼2019「小鎮漫遊年」帶動小鎮旅遊風潮，今(109)年配合「脊梁山脈旅遊年」再度選出30個經典/山城小鎮，期望讓更多人走進台灣小鎮，感受在地美麗人文風情。讓遊客玩小鎮也能觀賞高水準之表演活動，值此國民旅遊復甦之際，一同感受台灣小鎮濃濃的人味情，體會小鎮風土民情之美。
紙風車劇團
武松打虎
基隆

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