中台灣打卡熱點台中「草悟廣場」11/1熄燈　「萬聖節親子搞鬼趣」壓軸登場

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）台中打卡熱點「草悟廣場」即將熄燈！「草悟廣場」官方臉書公告，將於11月01日結束營業，草悟道遊客中心已提前在10月16日暫停服務。觀旅局長林筱淇證實，目前已啟動招商，且找到短租廠商，草悟廣場預期最快11月中就會重新營業。

聯合報引述台中市府觀旅局長林筱淇說法，因原本廠商另有其他發展規劃，未要繼續經營，目前已啟動招商，有許多廠商詢問中，後續先交由短租廠商接手，預計最快11月中草悟廣場就會重新營運，短租廠商將營運到明年6月底，再由新的經營團隊接手。

草悟廣場座落於台中草悟道的中心點，從2013年11月創立至今，陪大家走過近7個年頭，周邊聚集文創小店、異國餐廳、街頭藝人表演，不定期舉辦各式展覽活動和假日市集都是讓民眾放鬆與挖寶的好去處。不少網友留言覺得可惜，畢竟草悟廣場陪伴大家渡過許多擺攤、演唱會、戀愛、求婚等美好回憶。

而每年最熱鬧的萬聖節慶典也是草悟團隊最後舉辦的活動。草悟廣場表示，從2015年開始不管是好友相聚喝酒玩耍的派對，還是中部最大的親子遊行，每年的10月總是草悟廣場最忙碌的時光。不過，今年的「萬聖節親子搞鬼趣」會有一點點不一樣，不採取大隊伍的方式，每天安排四個小梯次相間半小時出發，不會只有禮拜六或禮拜天，而是10月31日、11月1日兩天下午都能一同參加最後一場盛會，留下快樂的回憶。