脆弱的停火 亞美尼亞、亞塞拜然宣布停火仍交火

亞美尼亞和亞塞拜然在交火數週後，於16日在美國、俄國與法國的斡旋下，宣布因人道因素停火，然而，這次的停火就跟前一次一樣脆弱，雙方很快就開始互相指責對方先打破停火協議進行攻擊，兩國的氛圍仍持續緊張，大有再度全面開戰的趨勢。

亞美尼亞國防部發言人Shushan Stepanyan首先在推特上發難，推文表示亞塞拜然軍隊在停火生效的3分鐘後，就再度發動了攻擊，並有軍隊襲擊了爭議的納戈爾諾-卡拉巴赫地區(Nagorno-Karabakh)，雙方軍隊皆有傷亡，外交部則指責亞塞拜然軍隊兩度打破停火協議，亞美尼亞將會據此盡一切能力行使「自衛權」，隨後在今(18)日入侵亞塞拜然，但是被後者擊退。

亞塞拜然則指控亞美尼亞以迫擊砲和火砲攻擊了傑布拉伊爾市(Jabrail)及其周邊村莊，同時也以導彈攻擊西北部的占賈(Ganza)，造成至少13名平民喪生、45人受傷，外交部並發表聲明譴責亞美尼亞對平民聚集區進行無差別的攻擊，這當然被亞美尼亞斥為無稽之談。

事實上在本(10)月稍早，俄國就已經想辦法讓雙方坐上談判桌並達成了停火協議，以讓兩方交換戰俘和戰死的士兵遺體，不過才過了一週，雙方就開始偷偷攻擊對方領土，零星的交火仍在爭議領土周圍持續發生中。

俄國外交部長拉夫羅夫(Sergei Lavrov)隨後緊急與兩國通了電話，要求兩國確實遵守停火協議，除了在亞美尼亞設有軍事基地的俄國外，同屬歐洲安全與合作組織(OSCE)明斯克小組(Minsk Group)的法國與美國也積極協調當中。

然而，由於兩國信任基礎薄弱，儘管國際勢力極度自制，除土耳其外，並沒有其他國家擅自支援任何一國，兩國的衝突短時間內，應該仍是無法平息。