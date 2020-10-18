台灣諾華攜手年輕病友社群與偏鄉學童一同激盪防疫新可能！

台灣諾華長期發起各項公益計畫，體現在地關懷承諾，自2005年起，台灣諾華即與新竹縣尖石鄉新光國小建立長久合作友誼，透過「新光計畫」舉辦具有教育意義的活動，讓新光學童進一步探索新知，啟發學習興趣。2020年新型冠狀病毒（COVID-19）擴散全球，為使偏鄉學童從小培養正確的防疫意識，更用正向的態度及勇氣面對疾病，台灣諾華與病友社團「我們都有病」前進新竹，與新光國小近30位師生一同創想防疫的無限可能。

癌友鋼鐵晴 : 想像力，是打倒疾病的最佳利器！

防病毒花朵、隱形的口罩？學童「疫」想天開，創想防疫新可能

在這場名為「點亮新光，疫起成為夢想家」活動，也同時邀請人稱「鋼鐵晴」的癌友陳渃晴分享心路歷程．鋼鐵晴在人生應該最精采的三十多歲，就經歷了腦瘤、乳癌，在痛苦的治療後，她了解到，原來每個人隨時都需要訓練自己，當面對未知的疾病才有打倒它的勇氣與力量！

鋼鐵晴表示：「疾病雖然帶來痛苦，但也給我重新認識自己的機會，因為生病讓我在人生低谷中認識了許多給我勇氣的人，我們在人生最低谷的地方相遇，手牽手一起向上爬出奇蹟。就像今年的新型冠狀病毒疫情，不僅影響我們身體生理，也對我們心理上造成了許多衝擊，但也正因如此，讓我們所有人更團結，甚至激盪出更多的創造力抵抗疾病」。

於活動現場，鋼鐵晴也與超過20位台灣諾華志工帶領學童們運用拼貼塗鴉板，思考如何對抗疾病，學童們化身最佳發明家，有學童希望發明「隱形的口罩」，所有人都可以自動被隱形口罩所保護，不受疾病侵襲；更有人希望可以打造「防病毒花朵」，灑花瓣在病人身上病毒就會消失，學童們紛紛運用豐富想像力，探索防疫的無限可能！

「我們都有病」的共同創辦人劉桓睿表示，新型冠狀病毒（COVID-19）發展至今，對於全球的經濟與社會都帶來重大影響，民眾除了遵循專業建議進行預防及自我保護之外，更重要的是，面對這個突來的危機事件我們應該如何用更健康且正確的心態去面對疾病。當周遭有人罹患疾病，應該如何「安心」的自處也是十分重要，如同我們都有病的成立宗旨：「面對生病，我們都要學習，該用什麼方式去欣賞從沒預料到的風景」。

台灣諾華積極投入社會參與 助偏鄉學童創想未來

台灣諾華與新光國小建立長久合作友誼，今年即將邁入第16個年頭，新光國小校長朱陳國智表示，今年新型冠狀病毒（COVID-19）疫情於全球肆虐，台灣的防疫表現受到國際肯定，除了政府的防疫有功之外，民間擁有正確的防疫意識以及有許多創意的防疫作為，更是台灣達成防疫成就的重要原因之一。此次與台灣諾華的合作，不僅幫助學童們培養勇敢且正確的態度面對生病這件事，更可以用想像力打破偏鄉資源的限制，「疫」起發揮創意，凝聚防疫意識。

台灣諾華總裁謝麗娟表示，諾華的CSR企業社會責任策略著重於回饋社會和永續經營，台灣諾華與新光國小16年來透過「新光計畫」舉辦相關具有教育意義的活動，今年希望藉由彼此的相互交流，與新光國小的孩童們一起激盪出對防疫的更多創意。

謝麗娟總裁說，身為醫藥領域的領導者，諾華以「重新創造醫藥未來」為企業宗旨，善盡企業社會責任，致力於回饋社會。在全球皆受到新冠肺炎疫情影響之際，除了教導新光國小如何防疫，在今年四月冠肺炎台灣諾華亦捐助新台幣180萬元給予「聯合勸募」，雙方攜手進行「防疫物資專案計畫」，提供1萬542件防疫物資至全台155個社福單位，協助弱勢團體防疫。

謝麗娟總裁進一步表示，台灣諾華長期深耕於公益及環保，未來會持續舉辦類似公益活動，拓展偏鄉孩童對於未來的想像，延續公益之餘也賦予其更多意義。