台北王朝線上旅展即日起至11/15火熱開賣　餐飲優惠下殺6折起！

又到了年度搶購好康出門旅遊大享美食的最佳時機！台北王朝大酒店將於10/30~11/02台北國際旅展（ITF）在台北南港展覽館1樓（攤位編號：I503）與大家見面。為彌補大家因疫情無法出國旅遊的心情，台北王朝即日起至11/15搶先開賣「ITF線上旅展」供民眾搶先購券提早享受，SUNNY BUFFET及玉蘭軒中餐廳眾多美食優惠下殺6折起！旅展現場加碼贈消費滿NT$25,000再送3張SUNNY BUFFET平日單人下午茶券或1張玉蘭軒廣式片鴨三吃券，買越多賺越多！飯店主廚將在為期四天的旅展每日下午2時現場為大家展示拿手好菜，除了試吃主廚手藝還有豐富的有獎徵答送出免費餐券！現場還有每日限量打卡贈送現磨美式咖啡，讓您悠閒品味逛展搶優惠。

台北王朝自助餐廳「SUNNY BUFFET」推出平日單人午/晚餐券及平日單人下午茶券統統下殺優惠6折起，午/晚餐最低每客只要NT$799起即可享用美味道地的異國美饌及當季海鮮料理，邀您用舌尖展開一場偽出國享受；喜愛甜食的您絕不可錯過主廚精心製作的甜點，下午茶最低每客只要NT$490起，多道精緻甜點搭配挑高中庭及時尚舒適的用餐環境，讓您打卡美照拍不完！

廣受老饕喜愛的「玉蘭軒」循眾要求持續推出大家激推的廣式/北京烤鴨二吃餐券2入只要NT$3,100，另有2入廣式片鴨二吃餐券NT$2,770、2入北京片鴨二吃餐券NT$3,380，超值回饋7折起即可享受主廚秘製的烤鴨吃法6選2，鴨皮酥脆口感搭配鴨肉多汁讓人食指大動！5入組的玉蘭軒套餐組合餐券只要NT$4,200（原價NT$7,040，下殺6折）即可一次品嘗多道主廚精心烹製的經典佳餚，絕對是聚餐招待的最佳首選！

好康驚喜不嫌多，飯店主廚將於旅展每日下午2時為民眾帶來各自的拿手好菜，除了現場展示好廚藝，還有豐厚獎品的有獎徵答環節，每日限時限量送出免費餐券及周邊商品。此外，SUNNY BUFFET副主廚兼知名烹飪節目「型男大主廚」及「料理123」客座主廚-Titan張秋永師傅將於11/01到場與大家見面，當天還會加碼送出親筆簽名烹飪食譜，誠邀喜愛秋永師傅的粉絲們前來現場一起同樂拿好康，共度開心午後時光。

線上旅展採用電子票券即買即用，輕鬆攜帶便捷使用超easy！適逢雙十國慶月及歡慶線上旅展搶購潮，即日起至11/15使用2020ITF旅展SUNNY BUFFET票券加碼優待雙人同行贈美國波士頓龍蝦一隻！王朝大酒店佔盡地理優勢之便，坐落於熱鬧繁華的敦北交通樞紐，坐擁雙捷運（南京復興站+小巨蛋站），輕鬆享美食，品味都市生活之美。