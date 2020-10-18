【普悠瑪事故調查出爐】台灣運安會18日要求切結保密　家屬怒批「搞小動作」

造成18死、逾290人輕重傷的普悠瑪事故, 將在21日屆滿兩周年 (中央社檔案照片) 造成18死、逾290人輕重傷的普悠瑪事故, 將在21日屆滿兩周年 (中央社檔案照片)

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）運安會預計明天（19日）在網路上公布台鐵普悠瑪事故調查報告，今天邀請家屬參加家屬說明會議，但要求家屬簽署保密切結書，不得對媒體說明任何調查報告內容。讓家屬怒批「搞小動作」，並拒簽切結書。

造成18死、逾290人輕重傷的普悠瑪事故將在21日屆滿2年，國家運輸安全調查委員會19日公布普悠瑪事故最終調查報告，除提出事故原因及分析外，還會提出多達27項改善建議；其中，建議台鐵仿效航空業，建立發車最低裝備需求制度，確保行車安全。

綜合自由電子報與中央社報導，台鐵普悠瑪號翻覆事故將於10月21日屆滿兩週年，國家運輸安全調查委員會將於10月19日公布最終調查報告，不過卻是近年首次發布國人關注的重大事故調查報告時，沒有開記者會對外說明。

運安會主任委員楊宏智表示，他很願意暢所欲言對外界說明，但因時間點距離事故兩週年太過接近，政府行政團隊中，有人認為應該要有同理心、體諒家屬，就不要舉辦記者會，所以只發布調查報告。

在公布報告之前，運安會今天(18日) 下午邀請家屬參加家屬說明會議，原訂家屬會後大約下午3時30分將出面對媒體記者說明；不過，今天運安會要求與會家屬先簽署保密切結書，大約10位家屬一度不願意上樓開會。

一家8口罹難的「普悠瑪事故受難者權益保障協會理事長」董小羚，是董家大女兒，她不滿地表示，家屬都拒絕簽下保密切結書，因為已經事故調查完畢，「為什麼不能對外說明家屬的看法？根本是搞小動作。」

她也質疑，運安會不允許家屬在會議中，錄音、錄影，「是以免家屬對外說法錯誤？」

董小羚同時對外公布保密切結書內容，內文提到是根據運輸事故調查法第21條及31條，要求家屬對自鐵道事故調查所知悉或持有的資訊不得對任何人、團體或組織，透露與本案相關意見及言論，若對外透露者將立即退出專案調查小組，並負一切法律責任。

切結書內容標題為「台鐵第6432次新馬站重大鐵道事故 (補強) 調查報告—家屬說明會議」，運安會要求簽署者不得對任何人、團體或組織，透露與本案相關的意見及言論，若對外揭露任何與本鐵道事故調查相關資訊，須立即退出專案調查小組，並願負一切法律責任。

《聯合》引述董小羚說，今天一到運安會，工作人員就要求家屬簽保密切結書，「不准將今天聽到、看到的報告，對記者講任何看法」。

運安會預計19日在網路上公布台鐵普悠瑪事故調查報告，18日邀請家屬參加家屬說明會議，但要求家屬簽署保密切結書。（董小羚提供）