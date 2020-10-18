台北天文館：獵戶座流星雨極大期20、21日登場　不須望遠鏡、在郊外便可觀賞

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）台北市天文館表示，獵戶座流星雨是每年固定發生的中小型流星雨，今年的極大期約落在10月20、21日，在沒有光害、天氣晴朗的狀況下，估計每小時可看見20顆流星！

獵戶座流星雨是由著名的哈雷彗星遺留在軌道上的物質所形成，特色是流星速度極快，且其高峰期可持續數天而不衰，其中今年獵戶座流星雨的觀賞時間非常長，自20、21日22時30分獵戶座於東方升起後到太陽升起前的這段時間將近6個小時，由於沒有月光的干擾，都是非常好的觀賞時機。

天文館提醒，觀賞流星也不需要任何特殊儀器，且流星真正出現的區域也不限於獵戶座，因此觀賞時不需要朝特定方向，挑選視野開闊、可看見整個天空且沒有光害影響的地方，以自己覺得最舒服的姿勢坐著或躺著觀看整個天空即可。建議避開城市、城市周邊受光害影響區域以及海邊等等不適合觀賞流星的地方。

如果想拍攝流星雨，建議準備可長時間曝光或感光度（ISO）高的相機或錄影機，以三腳架固定之後，開啟快門進行拍攝；一般商業型或傻瓜型數位相機，則建議以夜景模式拍攝，並關閉閃光燈與開啟自拍功能，以防因手按壓快門而造成影像模糊的遺憾。

若無暇前往山區的朋友也可透過臺北天文館在陽明山、梨山、蘭嶼、七美地區架設的高畫質暗空攝影機，在網路上即可欣賞到壯觀的流星雨美景。

此外，獵戶座流星雨極大期通常會延續好幾天，若10月20、21日晚間無法前往觀察者，前後幾天仍為適合觀察的機會。