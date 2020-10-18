北台灣登革熱群聚爆不停　新北市三峽區五寮里群聚累計44例

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）疾管署日前公布新北市再增兩例2例本土登革熱病例，個案分別居住在新北市板橋區和蘆洲區，衛生單位調查後發現，板橋的患者為五寮里群聚之新增個案，本起群聚累計44例確診，社區監測將持續至11月5日；而蘆洲個案為月初公布之個案的家人，2人的感染源有待釐清。

疾管署說明，兩名新增個案為新北市板橋區港嘴里60多歲男性及蘆洲區保和里80多歲男性，2人近期均無出國史。

其中板橋區個案有三峽區五寮里活動史，10月5日至13日間因頭痛、發燒及腹瀉症狀多次就醫，13日就醫時因登革熱NS1快篩陽性，由醫院採檢通報，經檢驗確診。依個案活動史研判，為五寮里群聚之新增個案，本起群聚累計44例確診。

值得注意的是，蘆洲區個案為10月7日公布個案之家人，10月12日因出現頭暈及發燒症狀就醫，13日因持續發燒再次就醫，醫院進行登革熱NS1快篩陽性後通報，經檢驗確診。由於蘆洲區2個案近期均無五寮里活動史，將進一步調查以釐清感染源。

疾管署統計，國內今年截至目前累計65例登革熱本土病例，45例居住新北市(三峽區37例、蘆洲區3例、土城區2例、板橋區、中和區及樹林區各1例)，20例居住桃園市(桃園區15例、龜山區3例、八德區及中壢區各1例)；另累計60例境外移入病例，感染國家以印尼、越南及菲律賓等東南亞國家為多。